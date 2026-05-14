Strategie

Xpeng critica le fabbriche Volkswagen: "Sono un po' vecchie"

Il marchio cinese ammette l'interesse per alcuni impianti in Germania

di Redazione Drive Up
14 Mag 2026 - 11:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci risiamo. L'Europa dell'automobile si trova a dover fare affidamento sugli investimenti cinesi per poter continuare a operare a casa sua. Non senza delle rinunce: Volkswagen ha già annunciato un pesantissimo piano di riorganizzazione industriale (da 1 miliardo di euro), paventando licenziamenti e chiusure di stabilimenti. L'unico modo per salvarli? Venderli. Indovinate a chi.
Rilevare
I cinesi posseggono le risorse per potersi permettere l'acquisto di una fabbrica di automobili in Europa. Con un duplice obiettivo: aggirare i dazi sulle importazioni dalla Cina, crescere in un mercato storico ma fortemente regolamentato e ancorato alle sue tradizioni. Xpeng ha ammesso di essere in trattativa con Volkswagen per rilevare un impianto. L'AD di Wolfsburg - Oliver Blume - ha dichiarato la necessità di ridurre la capacità produttiva di 1 milione di auto, che potrebbero a breve cambiare logo.
Vecchi
L'interesse è concreto e supportato da una collaborazione tra i due (Volkswagen possiede il 5% delle azioni di Xpeng) che prosegue da anni, soprattutto per il mercato cinese. Tuttavia, i manager di Xpeng hanno espresso dei dubbi sugli stabilimenti tedeschi: alcuni risultano "un po' vecchi" rispetto agli standard produttivi garantiti in Cina. Sebbene sottoutilizzate, le fabbriche Volkswagen richiederebbero un aggiornamento per poter accogliere le linee di produzione delle elettriche di nuova generazione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
xpeng
fabbriche
volkswagen
marchi auto cinesi
auto cinesi

Ultimi video

26:22
Puntata del 9 maggio #DriveUp

Puntata del 9 maggio #DriveUp

01:10
Formula E nel Principato di Monaco

Formula E nel Principato di Monaco

01:34
Dongfeng alla Milano Design Week

Dongfeng alla Milano Design Week

01:20
Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini alla Milano Design Week

01:38
Nuova Peugeot 208 GTi

Nuova Peugeot 208 GTi

02:05
servizio_sii_saggio_guida_sicuro_2_02

Successo a Napoli per la XII edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro"

01:50
sii saggio guida sicuro al parco san laise_Picarone

"Sii saggio guida sicuro" al parco San Laise Picarone

01:15
La Formula E torna nel vivo a Montecarlo

La Formula E torna nel vivo a Montecarlo

01:27
WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

01:21
Kia alla Milano Design Week

Kia alla Milano Design Week

01:35
Fiat alla Milano Design Week

Fiat alla Milano Design Week

00:59
Rally del Portogallo

Rally del Portogallo

01:19
MotoGp, trionfo Aprilia

MotoGp, trionfo Aprilia

04:26
Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi

02:06
La Macchina Nel Tempo: Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La Macchina Nel Tempo: Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

26:22
Puntata del 9 maggio #DriveUp

Puntata del 9 maggio #DriveUp

I più visti di Drive Up

La Formula E torna nel vivo a Montecarlo

La Formula E torna nel vivo a Montecarlo

Un elettricista ha costruito una Formula 1 in garage

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

800 km in 5 minuti: l'idrogeno di Hyundai è il futuro?

Hyundai alla Milano Design Week

Hyundai alla Milano Design Week

Un camion urta una Ferrari F40 LM da 9 milioni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:25
Roma: "Tifosi siano tutelati, club a lavoro per giocare domenica"
14:21
Internazionali: record storico, superati per la prima volta 400mila spettatori paganti
Edizione ore 13.10 del 14 maggio
14:18
Edizione ore 13.10 del 14 maggio
14:14
Atalanta, lesione al bicipite femorale e campionato finito anche per Kossounou
Formula E nel Principato di Monaco
14:10
Formula E nel Principato di Monaco