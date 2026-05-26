Roland Garros, Ruud: "Sono stato vittima di un colpo di calore"

Dopo aver sottolineato che problemi simili li ha avuti Safiullin: “Come sappiamo, c’è una vampata di caldo al momento, e questo può causare un po’ di problemi. Ho avuto una specie di colpo di calore. Ho sperimentato una cosa simile alcuni anni fa a Washington, quando mi sono dovuto ritirare nel terzo set per quel motivo. Quella è l’unica volta in cui mi sono sentito come oggi nel quarto set, quando mi sono sentito, a tratti, con le vertigini e molto stanco, camminavo per il campo quasi come uno zombie. Fortunatamente ero avanti due set a uno e ho concesso a me stesso di abbassare un pochino l’intensità per far scendere i battiti e la temperatura corporea il più possibile, per vedere se c’erano chance di finire nel quinto e avere energia in più. Fortunatamente ha funzionato“.