Clamoroso in Spagna: nessun giocatore del Real Madrid convocato per i Mondiali

Tre minuti di video con i calciatori che non appaiono mai mentre il ct Luis de la Fuente lascia la parola ai cittadini per annunciare i convocati della Spagna per i Mondiali. E poi la partecipazione del re Felipe: "Questa è la lista rappresentativa di tutto il Paese, questa è la lista rappresentativa della Spagna". E' la scelta, certamente retorica ma ben riuscita, fatta dalla Federcalcio spagnola per rivelare quali calciatori faranno parte della Selecion in Usa, Messico e Canada. I nomi dei calciatori sono rivelati da bambini, anziani, lavoratori, studenti. Il filmato è stato rilanciato dai media e attraverso i canali social, dove è diventato immediatamente virale.