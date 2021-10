Tudor: "Juve fortissima e Allegri tra i migliori in circolazione"

VERSO VERONA-JUVE

Il mio passato in bianconero? Sono stati anni importanti, ma ora alleno l'Hellas e darò il massimo per questo club"

Igor Tudor si prepara a sfidare il suo passato in bianconero e presenta la gara contro la Juve sottolineando la forza dell'avversario. "Penso che la Juve oggi abbia il migliore o uno dei migliori allenatori in circolazione - ha spiegato il tecnico del Verona -. Allegri è sicuramente la persona giusta per guidare la Juventus, che è una squadra fortissima e che ha vinto nove degli ultimi dieci campionati". Getty Images

"Noi prepariamo sempre ogni gara al massimo - ha proseguito Tudor -. Giocare contro grandi squadre dà più stimoli ai calciatori, ma noi lavoriamo sempre con gli stessi concetti per cercare di dare il massimo in ogni partita, sbagliare meno possibile e provare a portare a casa punti". "Il mio passato in bianconero? Sono stati anni importanti, che mi hanno fatto crescere come uomo e come professionista, anche nella mia esperienza della scorsa stagione nello staff tecnico - ha aggiunto -. Ora alleno il Verona e darò sempre il massimo per questo club".

Tudor si è poi detto felice del rendimento nelle ultime gare. "Siamo consapevoli delle nostre forze e siamo in fiducia. I ragazzi si trovano bene tra loro, anche con chi è arrivato da poco, e condividono la grande voglia di migliorarsi e crescere di settimana in settimana - ha spiegato -. Conosciamo le nostre qualità e cercheremo di farle emergere in campo". "La buona classifica? Non la guardiamo, così come non pensiamo con ossessione al risultato da conquistare perché può diventare controproducente e creare ansia", ha sottolineato. "Ai miei calciatori chiedo solo di preparare bene la gare, di curare i dettagli, di dare il massimo, sempre - ha proseguito -. Tutto il resto è una conseguenza". Infine qualche parola sulle condizioni di Ilic e Casale: "Oggi capiremo se saranno a disposizione".