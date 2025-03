Serie A, Verona-Parma finisce in pareggio: 0-0 al Bentegodi

Contro l’Hellas Verona, il Parma ha giocato la 1000ª partita della sua storia in Serie A (359V, 292N, 349P).

L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata per due match di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024.

Il Parma ha pareggiato almeno tre partite consecutive in Serie A per la seconda volta nel campionato in corso (la prima lo scorso ottobre, quattro in quel caso).

Con Cristian Chivu in panchina, il Parma ha ottenuto sei punti in cinque partite di Serie A (1V, 3N, 1P), dopo che ne aveva ottenuti cinque nelle 11 gare precedenti (1V, 2N, 8P).

L’Hellas Verona, insieme a Lecce e Venezia, è una delle tre squadre che in più occasioni non hanno segnato in Serie A nel 2025 (sette).

L’Hellas Verona ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite di Serie A (1V, 1N), uno in più rispetto alle cinque gare precedenti nella massima serie (1V, 4P).

Quello contro il Parma è solo il secondo pareggio casalingo dell’Hellas Verona in questa Serie A dopo quello ottenuto contro l’Udinese lo scorso gennaio (0-0 in quel caso).

Secondo clean sheet per il Parma nelle ultime cinque partite di Serie A, tanti quanti quelli ottenuti nelle 25 gare precedenti del torneo in corso.

il Parma ha registrato almeno due risultati utili consecutivi in trasferta per la seconda volta nella Serie A 2024/25 (la prima tra settembre e novembre 2024, cinque in quel caso – 1V, 4N).