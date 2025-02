Serie A, Verona-Atalanta 0-5: poker di Retegui e gol di Ederson

LE STATISTICHE

• Mateo Retegui è diventato l'unico giocatore a segnare almeno 20 gol dopo le prime 24 gare stagionali di Serie A con la maglia dell'Atalanta.

• Mateo Retegui è solo il quarto giocatore a segnare almeno quattro gol con la maglia dell'Atalanta in un match di Serie A dopo Duván Zapata, Hans Jeppson e Poul Rasmussen.

• Mateo Retegui ha realizzato cinque marcature multiple in questo campionato (tre doppiette, una tripletta e una quaterna) e solo Harry Kane ne conta di più nei maggiori cinque tornei europei 2024/25 (sei); inoltre, nessun giocatore conta più marcature multiple in una singola stagione di Serie A con la maglia della Dea (cinque anche Luis Muriel nel 2019/20 e Filippo Inzaghi nel 1996/97).

• Mateo Retegui è il diventato il primo giocatore a realizzare una tripletta nel corso di un primo tempo di Serie A da Ciro Immobile nell'agosto 2021; il primo a riuscirci con la maglia dell'Atalanta.

• Mateo Retegui ha realizzato sei gol contro l'Hellas Verona in Serie A: la formazione gialloblù è la squadra contro cui l'attaccante conta più reti nella competizione (sei).

• Mateo Retegui è il primo giocatore di nazionalità sportiva italiana a segnare quattro gol in un match di Serie A da Ciro Immobile contro la SPAL, il 6 gennaio 2018.

• Éderson ha realizzato due reti contro l’Hellas Verona in Serie A e contro nessuna formazione ne conta di più nella competizione (due anche contro il Genoa).

• 150ª vittoria di Mario Pasalic nei cinque grandi campionati europei e al tempo stesso il successo numero 150 con l’Atalanta considerando tutte le competizioni.

• Da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell'Atalanta (2016/17), quella bergamasca è la squadra che conta più gare con almeno cinque gol segnati in un singolo match in Serie A: 24, almeno tre più di qualsiasi altra avversaria (a 21 l'Inter).

• L'Atalanta ha realizzato almeno quattro gol in un primo tempo di un match di Serie A dal 26 ottobre 2024, proprio nel match d'andata di questo torneo contro l'Hellas Verona (5-1 il parziale della prima frazione in quel caso).

• L’Hellas Verona ha subito 35 gol nei primi tempi in questo campionato, almeno cinque più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque tornei europei in corso.

• L’Hellas Verona ha subito almeno cinque gol in tre occasioni in questo campionato, due delle quali con l’Atalanta (6-1 all’andata, 5-0 al ritorno; l’altra contro l’Inter).

• 217ª presenza di Mario Pasalic in Serie A con la maglia dell'Atalanta che aggancia Fabrizio Ferron al sesto posto tra i giocatori più presenti con la Dea nel massimo campionato.

• 50ª presenza con la maglia dell’Hellas Verona per Jackson Tchatchoua in tutte le competizioni.