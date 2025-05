Serie A, Verona-Lecce 1-1: salentini agganciati dall'Empoli

Nella ripresa, subito due cambi: fuori Guilbert tra i giallorossi, dentro Veiga, mentre Zanetti risponde con Serdar al posto di Suslov. Il neoentrato ci prova subito per i padroni di casa, senza però impensierire Montipò. Forse per la paura di perdere e subire gol, le due squadre non si sbilanciano e così finisce 1-1. Il Verona resta a +5 sul terzultimo con sei punti rimasti a disposizione: la salvezza è a un passo. Il Lecce, invece, rischia grosso: a oggi farebbe lo spareggio con l'Empoli per non retrocedere.