Razzismo, il Verona collabora con la Procura: Daspo per Castellini

LA SCELTA

Il caso Balotelli e gli episodi di razzismo di cui è stato vittima al Bentegodi di Verona hanno fatto il giro del mondo. In attesa dell'apertura di un tavolo tra Figc e governo per inasprire le sanzioni connesse alle manifestazioni razziste e discriminatorie, l'Hellas Verona si è messo a disposizione della Questura per individuare gli autori dei buu a Balotelli. L'intenzione è anche quella di dare un Daspo a vita al capo ultras Luca Castellini.

Contrariamente alla posizione assunta a caldo, la società gialloblù ha scelto di collaborare con la Questura di Verona per individuare gli autori dei buu all'attaccante del Brescia - 15-20 persone al massimo secondo Digos e Procura federale -, scegliendo anche il pugno duro contro Luca Castellini, l'ultrà neofascita dell'Hellas che dopo gli episodi ha rincarato la dose etichettando Balotelli come "non del tutto italiano".

Una collaborazione con le autorità che congelerà la sanzione verso il club, con la Procura che dovrà apportare un supplemento di indagine anche per verificare l'effettiva collaborazione della società per l'individuazione dei responsabili.

L'episodio del Bentegodi però ha riaperto il discorso sul comportamento da tenere nel caso di comportamenti di razzismo o discriminazione presenti, ma non largamente diffusi. Il codice di giustizia sportiva non li sanziona, ma da tempo si sta parlando di una tecnologia che permetterebbe a società e forze dell'ordine di isolare i responsabili.