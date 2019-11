Verona-Brescia, cori razzisti a Balotelli: l'arbitro ferma il gioco  

VERONA-BRESCIA

Un nuovo episodio di razzismo macchia il calcio italiano. Il match tra Verona e Brescia è stato infatti sospeso per 4' dall'arbitro Mariani a causa di alcuni cori razzisti rivolti a Mario Balotelli, che all'11' della ripresa si è fermato e ha calciato il pallone in curva in segno di protesta, minacciando di lasciare il campo. L'attaccante è stato abbracciato da compagni e avversari prima che il gioco riprendesse dopo l'annuncio dello speaker. A fine gara l'allenatore del Verona, Juric, ha minimizzato l'accaduto: "Oggi non c'era nessun ululato razzista, grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient'altro". Verona-Brescia: cori razzisti a Balotelli, che ferma il gioco



















Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

























Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

La reazione di Balotelli agli ululati è stata decisa: durante un'azione di gioco, mentre si trovava vicino alla bandierina del corner proprio sotto la curva dei tifosi veronesi, Mario ha preso il pallone in mano e l'ha calciato con forza verso il settore degli ultras di casa. La gara in totale è stata interrotta per circa 4'.

JURIC: "NESSUN ULULATO RAZZISTA"

"Oggi non c'era nessun ululato razzista, grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient'altro. Altre volte mi sono sentito dire 'zingaro di merda', ma oggi niente. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così". Il tecnico del Verona, Ivan Juric, a Sky Sport smentisce che a Verona ci siano stati episodi di razzismo contro Supermario. "Non ho alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi - aggiunge - sono cose che non si possono accettare nel

2019. Ma oggi non c'è stato proprio niente".