Campobasso, Rizzetta: "Ecco gli obiettivi della società"

Ambizione, intelligenza, sostenibilità: così Matt Rizzetta, presidente del Campobasso F.C., società che disputerà il prossimo campionato di Lega Pro, ha sintetizzato il progetto che caratterizzerà il sodalizio rossoblù nella prossima stagione agonistica. Parole rivolte ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister, Luciano Zauri, e del direttore sportivo, Giuseppe Figliomeni. Piedi ben saldi a terra, dunque, ma senza fissare alcun limite. "Stiamo cercando di costruire una base che sarà competitiva già quest'anno, non lo nascondo - ha spiegato Rizzetta - ma soprattutto vogliamo realizzare un progetto che va in direzione di un futuro molto più ambizioso, ma per questo ci vuole pazienza e coraggio". Nessun proclama, dunque, da parte del presidente. "Saremo un Campobasso operaio, che suda e che lotta, questo lo garantisco". Ambizione e intelligenza, ma anche sostenibilità nelle parole di Rizzetta. "In questo momento ci sono tante società blasonate che fanno fatica e addirittura spariscono, io mi sto concentrando su questa parola al fine di assicurare un futuro calcistico a Campobasso che sarà sempre in crescita".