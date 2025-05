Serie A, Inter-Verona 1-0: Asllani di rigore, nerazzurri rispondono al Napoli

• L’Inter ha cambiato almeno 10 giocatori dell’XI iniziale rispetto al match precedente, tra tutte le competizioni, per la prima volta dal 15 dicembre 2015 contro il Cagliari (3-0 casalingo in Coppa Italia).

• Kristjan Asllani ha segnato un gol in Serie A per la prima volta dal 4 marzo 2024 (v Genoa), il suo primo nella competizione da calcio di rigore; il centrocampista, un gol e due assist in questo torneo, ha eguagliato il numero di partecipazioni registrate nel massimo campionato scorso (tre, un gol e due assist anche in quel caso).

• L’Inter ha ritrovato il successo in Serie A per la prima volta dal 12 aprile scorso, anche in quel caso in una gara casalinga (3-1 v Cagliari).

• L’Inter è sia la squadra che ha battuto più volte l’Hellas Verona in Serie A (42), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (118 reti).

• Solo il Rennes (19) ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto all’Inter (18) nei cinque maggiori campionati europei in corso (18 anche per Real Betis e PSG).

• Nessuna squadra ha segnato più reti da calcio di rigore rispetto all’Inter (sette) nella Serie A in corso (a quota sette anche la Roma).

• L’Inter ha ottenuto un clean sheet in Serie A per la prima volta dallo scorso 16 marzo (2-0 v Atalanta).

• L’Inter è imbattuta nelle ultime 28 partite di Serie A contro l’Hellas Verona, solo contro la Sampdoria i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella loro storia nella competizione (30, tra il novembre 1961 e l’aprile 1977).

• L’Hellas Verona ha perso tre gare di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2018 (tre, una delle tre della serie contro l’Inter anche in quel caso).

• L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro l’Inter in Serie A (34 - 11N, 23P); contro nessun’altra squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne nella competizione senza mai vincere (34 anche contro la Juventus).

• L’Hellas Verona non ha trovato la rete per quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal settembre-ottobre 2023 (quattro anche in quel caso).

• Solo il Leicester City (12) ha chiuso più gare senza segnare rispetto all’Hellas Verona (11, come il Montpellier) in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei in corso.

• Marko Arnautovic ha giocato oggi la sua 100a partita in Serie A a 15 anni e 117 giorni dal suo esordio nella competizione (6 gennaio 2010 contro il Chievo): terza distanza più lunga per raggiungere questo traguardo in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo i 16 anni e 141 giorni di Gianluca Pegolo e 16 anni e 23 giorni di Nicolas Viola.

• Joaquín Correa ha disputato la 250a partita nei cinque maggiori campionati europei.

• 150ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Domagoj Bradaric.​​​​​​​