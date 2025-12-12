Udinese, Runjaic verso il Napoli: "In campo con rabbia ed energia. Lucca? È partito senza salutarmi"

La pesante sconfitta interna col Genoa ha lasciato strascichi in casa Udinese, ma Kosta Runjaic continua a rimanere fiducioso nei confronti dei suoi ragazzi, che domenica affronteranno il Napoli capolista: "Nessuno perde volentieri in casa, non era il risultato che volevamo, ma il calcio è così - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Possiamo fare di meglio, approcciare meglio la gara, metterci la giusta intensità e rabbia, tutte cose che contro il Genoa ci sono mancate. In settimana ne abbiamo parlato e ora abbiamo una grande possibilità contro una squadra forte. Possiamo e vogliamo fare bene per noi e per i tifosi, daremo tutto".