Udinese, Runjaic verso il Napoli: "In campo con rabbia ed energia. Lucca? È partito senza salutarmi"

Il tecnico dei friulani a due giorni dal match contro i campioni d'Italia: "Possiamo e vogliamo far bene"di Daniele Pezzini
La pesante sconfitta interna col Genoa ha lasciato strascichi in casa Udinese, ma Kosta Runjaic continua a rimanere fiducioso nei confronti dei suoi ragazzi, che domenica affronteranno il Napoli capolista: "Nessuno perde volentieri in casa, non era il risultato che volevamo, ma il calcio è così - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Possiamo fare di meglio, approcciare meglio la gara, metterci la giusta intensità e rabbia, tutte cose che contro il Genoa ci sono mancate. In settimana ne abbiamo parlato e ora abbiamo una grande possibilità contro una squadra forte. Possiamo e vogliamo fare bene per noi e per i tifosi, daremo tutto".
"Per una squadra come la nostra è importante essere forti in casa, sappiamo le difficoltà che ha avuto l'Udinese in casa negli ultimi anni e ci stiamo lavorando - ha proseguito -. Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio e la giusta energia e lo possiamo fare già contro il Napoli".
Runjaic ha parlato anche di Lorenzo Lucca, che in estate ha lasciato Udine per volare alla corte di Conte: "È andato via senza salutarmi, non vedo perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa".