Serie A, Udinese-Atalanta 1-0: segna ancora Zaniolo, Runjaic supera Juric

LE STATISTICHE

Era dal 2014/15 che l’Atalanta non collezionava appena due o meno vittorie nelle prime 10 gare di un campionato di Serie A (9 punti in quel caso per la Dea).

Solo una volta nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, l’Atalanta aveva collezionato meno di 15 punti dopo le prime 10 giornate (12 nel 2018/19).

L’Udinese ha collezionato almeno 15 punti dopo le prime 10 giornate di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta da 2007/08 e 2008/09.

Era da marzo che l’Udinese non riusciva a vincere due partite di fila in casa in Serie A.

L’Atalanta ha registrato sei gare di fila in Serie A senza vincere per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2018 (striscia di sette in quel caso, unica così lunga sotto la gestione di Gian Piero Gasperini).

L’Atalanta ha perso la prima gara in questo campionato e per la seconda volta non ha segnato: era da marzo contro la Fiorentina che la Dea non mancava l’appuntamento col gol in un match in trasferta di campionato.

Era da marzo contro la Fiorentina che l’Atalanta non chiudeva un match di Serie A con 0 tiri nello specchio.

Era da ottobre 2024 contro il Cagliari che l’Udinese non chiudeva un match di Serie A senza subire tiri nello specchio.

L’Atalanta ha subito gol in tre trasferte consecutive di Serie A, non accadeva ai bergamaschi da settembre 2024.

L'Udinese ha segnato 7 gol nel primo tempo, in 10 partite, solo l'Inter (9) e la Lazio (8) ne contano di più in questa stagione di Serie A.

Nicolò Zaniolo ha già segnato più gol in questo campionato (tre in otto presenze) che in tutta la scorsa Serie A (due reti in 23 presenze tra Fiorentina e Atalanta).

Nicolò Zaniolo ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze di Serie A, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 49 gare nella competizione.

L’Atalanta è la squadra contro cui Nicolò Zaniolo ha preso parte a più reti (5, grazie a due gol e tre assist) in Serie A: l'attaccante è tornato a segnare una rete casalinga nel campionato italiano per la prima volta da novembre 2019 quando vestiva la maglia della Roma (vs Napoli in quel caso).

Era dal 30 agosto, match contro il Parma al Tardini, che Gianluca Scamacca non giocava da titolare un match di Serie A. Per lui oggi 50° gettone con l’Atalanta in tutte le competizioni.