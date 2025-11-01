Serie A, Udinese-Atalanta 1-0: segna ancora Zaniolo, Runjaic supera Juric

© IPA
Decide il gol al 40' dell'ex Roma, delude l'attacco della Dea, sorpassata in classifica dai friulani
Il sabato della decima giornata di Serie A si apre con la vittoria al Bluenergy Stadium dell'Udinese, che batte 1-0 l'Atalanta. Il match si decide al 40', quando Kamara mette dentro per Zaniolo, che non sbaglia e realizza il suo secondo gol di fila dopo quello alla Juventus nell'infrasettimanale. Inutile la staffetta in attacco per Juric, che resta a secco e viene superato proprio da Runjaic, a quota 15 punti e a +2 sulla Dea.
LA PARTITA
L'Atalanta non sa più vincere e l'Udinese pone fine pure alla serie di pareggi, vincendo 1-0 contro la Dea che incassa così il suo primo ko in campionato. Al Bluenergy Stadium, i friulani partono meglio con l'asse Zanoli-Zaniolo, l'ex Roma chiama Carnesecchi alla prima parata. Poco dopo, Atta conclude ma a lato di pochissimo. Le occasioni latitano fino al minuto 40', quando i bianconeri passano: cross dalla sinistra di Kamara, palla a Zaniolo che tutto solo buca Carnesecchi firmando il suo secondo gol consecutivo dopo il momentaneo 1-1 alla Juventus.
Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 ma con i padroni di casa ancora pericolosi: la punizione di Scamacca viene deviata e spiazza Carnesecchi ma finisce fuori. La situazione davanti, però, non si sblocca e così Juric prima dell'ora di gioco cambia, mettendo Krstovic al posto dell'ex Sassuolo, mentre scatta anche l'ora di Lookman, con un non esaltante Sulemana che torna in panchina. Il problema è che il cambio offensivo non produce nulla, anzi: il forcing finale, con dentro anche Brescianini per Kossounou, è confuso e soprattutto non porta frutti né il pareggio. Così, dopo 10 giornate, l'Atalanta perde per la prima volta in campionato: la Serie A non ha più squadre imbattute. Sorride l'Udinese, che si riprende dopo il ko nel turno infrasettimanale e sorpassa l'Atalanta, salendo a 15 punti e avvicinandosi ulteriormente all'Europa.
LE PAGELLE
Kamara 6,5 - A conti fatti decisivo, se non più di Zaniolo, almeno in egual misura visto l'assist.
Atta 6 - Buona prestazione per uno dei più monitorati dell'Udinese.
Zaniolo 7 - Si sta prendendo l'Udinese: secondo gol di fila, stavolta decisivo. E se continua così, la Nazionale non è utopia.
Samardzic 5,5 - Era l'ex più atteso, ma di fatto si vede pochissimo nel corso del match.
Krstovic 5,5 - Entra in teoria per fare meglio di Scamacca, ma se possibile fa pure peggio.
IL TABELLINO
UDINESE-ATALANTA 1-0
Udinese (3-5-2): Okoye 6; Bertola 6,5 (30' st Palma 6), Kabasele 6, Solet 6,5; Zanoli 6 (30' st Ehizibue 6), Ekkenlenkamp 6 (24' st Piotrowski 6), Karlström 6, Atta 6, Kamara 6,5; Zaniolo 7 (24' st Bayo 6), Buksa 6 (41' st Zarraga sv).
A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic 7
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 5,5 (40' st Brescianini sv), Hien 6, Djimsiti 5,5; Zappacosta 5,5, Ederson 5,5, Pasalic 6, Zalewski 5,5 (32' st Bellanova 6); Samardzic 5,5 (32' st De Ketelaere 6), Sulemana 5,5 (14' st Lookman 6); Scamacca 6 (14' st Krstovic 5,5).
A disp.: Rossi, Sportiello, Obdric, Ahanor, Musah, Bernasconi. All.: Juric 5,5
Arbitro: Fabbri
Marcatore: 40' Zaniolo
Ammoniti: Kamara (U), Krstovic (A), De Ketelaere (A), Ederson (A)
LE STATISTICHE
Era dal 2014/15 che l’Atalanta non collezionava appena due o meno vittorie nelle prime 10 gare di un campionato di Serie A (9 punti in quel caso per la Dea).
Solo una volta nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, l’Atalanta aveva collezionato meno di 15 punti dopo le prime 10 giornate (12 nel 2018/19).
L’Udinese ha collezionato almeno 15 punti dopo le prime 10 giornate di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta da 2007/08 e 2008/09.
Era da marzo che l’Udinese non riusciva a vincere due partite di fila in casa in Serie A.
L’Atalanta ha registrato sei gare di fila in Serie A senza vincere per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2018 (striscia di sette in quel caso, unica così lunga sotto la gestione di Gian Piero Gasperini).
L’Atalanta ha perso la prima gara in questo campionato e per la seconda volta non ha segnato: era da marzo contro la Fiorentina che la Dea non mancava l’appuntamento col gol in un match in trasferta di campionato.
Era da marzo contro la Fiorentina che l’Atalanta non chiudeva un match di Serie A con 0 tiri nello specchio.
Era da ottobre 2024 contro il Cagliari che l’Udinese non chiudeva un match di Serie A senza subire tiri nello specchio.
L’Atalanta ha subito gol in tre trasferte consecutive di Serie A, non accadeva ai bergamaschi da settembre 2024.
L'Udinese ha segnato 7 gol nel primo tempo, in 10 partite, solo l'Inter (9) e la Lazio (8) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
Nicolò Zaniolo ha già segnato più gol in questo campionato (tre in otto presenze) che in tutta la scorsa Serie A (due reti in 23 presenze tra Fiorentina e Atalanta).
Nicolò Zaniolo ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze di Serie A, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 49 gare nella competizione.
L’Atalanta è la squadra contro cui Nicolò Zaniolo ha preso parte a più reti (5, grazie a due gol e tre assist) in Serie A: l'attaccante è tornato a segnare una rete casalinga nel campionato italiano per la prima volta da novembre 2019 quando vestiva la maglia della Roma (vs Napoli in quel caso).
Era dal 30 agosto, match contro il Parma al Tardini, che Gianluca Scamacca non giocava da titolare un match di Serie A. Per lui oggi 50° gettone con l’Atalanta in tutte le competizioni.