Udinese, finisce l'era Pozzo? Possibile cessione a un magnate russo

Il fatto che Lomakin abbia la propria residenza in Cipro non è un dettaglio irrilevante, visto che gli permette di non finire nella lista nera degli imprenditori russi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin due anni fa. Il miliardario è il fondatore di "Fix Price", una catena di discount che conta circa quattromila sedi tra Bielorussia, Geogia, Lettonia e Russia. Inoltre, è già proprietario di altre tre squadre di calcio: l'RFS Riga in Lettonia, il Pafos a Cipro e la Rodina Mosca, squadra di Serie B russa.