Calcio
Serie A
SERIE A

Scontri tra ultras del Bologna e forze dell'ordine fuori dallo stadio di Udine

Coinvolti 120 tifosi rossoblu, 7 contusi tra gli agenti

di Redazione
22 Nov 2025 - 20:21
Scontri si sono verificati al termine della partita tra Udinese e Bologna tra un numeroso gruppo di ultras ospiti e le forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i supporter del Bologna - circa 120 persone - si sono rifiutati di risalire sui pullman con i quali erano giunti allo stadio quando hanno appreso che la colonna sarebbe stata scortata, come da prassi consolidata, fin fuori Udine. Negli scontri, che si sono protratti per molti minuti, cinque carabinieri e due poliziotti hanno riportato lievi contusioni per le quali saranno medicati in pronto soccorso. 

udinese bologna
serie a

Ultimi video

01:00
Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

02:12
Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

01:13
Oggi Napoli-Atalanta

01:47
Un francese a Milano

01:43
Modric primo derby

01:43
Chivu al primo derby

02:24
Domani Inter-Milan

01:00
Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:13
Fiorentina, Vanoli: "Aggiunto un punto sulla strada per la salvezza"
21:02
Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"
20:54
Napoli, ds Manna: "Troppa strumentalizzazione, siamo uniti. Conte ha lanciato un segnale d'allarme"
20:09
Gasperini: "Nazionali? Concentrare partite in un periodo"
19:52
De Rossi: "Volevo i tre punti ma ho visto un buon Genoa"