Serie A: il Bologna vince 3-0 a Udine, 3-3 show in Cagliari-Genoa

© Getty Images
© Getty Images
Italiano ringrazia la doppietta di Pobega e Bernardeschi ed è momentaneamente primo, pari spettacolo all'Unipol Domus
© Getty Images
© Getty Images
La dodicesima giornata di Serie A regala spettacolo sin dalle prime partite. Il Bologna vince 3-0 a Udine con la doppietta di Pobega e Bernardeschi e nonostante il rigore sbagliato da Orsolini: Italiano momentaneamente primo. All'Unipol Domus è invece show: Cagliari-Genoa finisce 3-3 con doppia firma di Borrelli e rete di Sebastiano Esposito, mentre vanno a segno Vitinha, Ostigard e Martin tra le fila della formazione di De Rossi.
UDINESE-BOLOGNA 0-3
Il Bologna continua a volare e in attesa di Cremonese-Roma e del Derby è addirittura primo in classifica: 3-0 a Udine. Nel primo tempo del Bluenergy Stadium, fanno tutto i rossoblù: la più grande occasione arriva poco prima dell'intervallo, con Ehizibue che tocca la palla con il braccio e provoca il rigore fallito tuttavia da Orsolini, che si fa ipnotizzare da Okoye. L'esterno di Italiano si vede anche annullare, all'ultima azione, il gol del vantaggio, così nel secondo tempo si mette i panni dell'assistman e regala a Pobega il pallone dell'1-0. L'ex rossonero trova però anche il modo di fare doppietta sfruttando l'incredibile errore in fase di costruzione dal basso di Okoye, che serve nuovamente il centrocampista poi implacabile col diagonale sinistro. Il finale porta la firma di Bernardeschi, al primo gol in rossoblù: e così Italiano è davanti a tutti, almeno per una notte.
IL TABELLINO
UDINESE-BOLOGNA 0-3
Udinese (3-5-2): Okoye 5,5; Bertola 5,5, Kabasele 5,5, Solet 6; Ehizibue 5 (18' st Zanoli 6), Ekkelenkamp 5,5 (26' st Piotrowski 6), Karlstrom 5,5, Atta 6, Kamara 5,5 (26' st Zemura 6); Zaniolo 5,5 (19' st Bayo 6), Davis 5 (18' st Buksa 5,5). A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Palma, Modesto, Lovric, Zarraga, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic 5
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; De Silvestri 6 (18' st Zortea 6), Casale 6, Heggem 6,5, Miranda 6; Moro 6, Pobega 7,5; Orsolini 6 (33' st Sulemana 6), Fabbian 6 (33' st Bernardeschi 7), Dominguez 6,5 (39' st Odgaard sv); Castro 6 (40' st Dallinga sv). A disp.: Pessina, Happonen, Lykogiannis, Lucumì, Vitik, Ferguson. All.: Italiano 7
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 9' st e 14' st Pobega, 48' st Bernardeschi
Ammoniti: De Silvestri (B)
Note: al 41' Orsolini (B) sbaglia un calcio di rigore
LE STATISTICHE DI UDINESE-BOLOGNA
CAGLIARI-GENOA 3-3
Pisacane e De Rossi regalano una delle partite più spettacolari di questo avvio di Serie A, il 3-3 di Cagliari-Genoa. Il primo tempo dell'Unipol Domus è un'altalena di emozioni: si parte con il vantaggio al 18' del Grifone con Vitinha, che controlla in area su assist di Colombo e subito di destro batte Leali. Al 33', però, ecco il pari dei sardi con Borrelli, che segna con la palla che supera la linea di porta e l'orologio di La Penna che segnala il momentaneo 1-1. Prima dell'intervallo è 2-2 con il botta e risposta tra l'ennesimo gol di Ostigard e quello di Sebastiano Esposito. Lo spettacolo, però, prosegue anche nella ripresa, perché allo scoccare dell'ora di gioco Borrelli fa doppietta e completa la rimonta dei padroni di casa. Alla fine, però, il Grifone la pareggia con il gol rocambolesco di Martin, un pallonetto beffardo per Caprile che vale il 3-3. Nel finale, espulso Norton-Cuffy. Buon punto per Gilardino nel finale, ma la classifica continua a non essere buona. Si mangia le mani, invece, Pisacane.
IL TABELLINO
CAGLIARI-GENOA 3-3
Cagliari (3-5-2): Caprile 5; Zappa 5,5, Mina 5,5, Luperto 5; Palestra 6, Deiola 6 (32' st Di Pardo 6), Prati 5,5, Folorunsho 5,5, Felici 6 (12' st Idrissi 5,5); Borrelli 7,5 (26' st Pavoletti 6), Esposito 7 (26' st Luvumbo 6). A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Pintus, Obert, Gaetano, Rog, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane 5,5
Genoa (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 5,5 (33' st Carboni), Ostigard 7, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5,5, Malinovskyi 5,5 (43' st Masini sv), Frendrup 6, Thorsby 6 (22' st Gronbaek 5,5), Martin 7; Vitinha 7 (33' st Ekuban), Colombo 6,5 (43' st Ellertsson). A disp.: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Stanciu, Ekhator, Fini, Venturino. All.: De Rossi 6
Arbitro: La Penna
Marcatore: 18' Vitinha (G), 33' e 15' st Borrelli (C), 41' Ostigard (G), 42' Esposito (C), 38' st Maartin (G)
Ammoniti: Norton-Cuffy (G), Deiola (C), Prati (C), Gronbaek (G), Luperto (C), Mina (C)
Espulso: al 48' st Norton-Cuffy (G) per somma di ammonizioni
LE STATISTICHE DI CAGLIARI-GENOA