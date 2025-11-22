Serie A: il Bologna vince 3-0 a Udine, 3-3 show in Cagliari-Genoa

CAGLIARI-GENOA 3-3

Pisacane e De Rossi regalano una delle partite più spettacolari di questo avvio di Serie A, il 3-3 di Cagliari-Genoa. Il primo tempo dell'Unipol Domus è un'altalena di emozioni: si parte con il vantaggio al 18' del Grifone con Vitinha, che controlla in area su assist di Colombo e subito di destro batte Leali. Al 33', però, ecco il pari dei sardi con Borrelli, che segna con la palla che supera la linea di porta e l'orologio di La Penna che segnala il momentaneo 1-1. Prima dell'intervallo è 2-2 con il botta e risposta tra l'ennesimo gol di Ostigard e quello di Sebastiano Esposito. Lo spettacolo, però, prosegue anche nella ripresa, perché allo scoccare dell'ora di gioco Borrelli fa doppietta e completa la rimonta dei padroni di casa. Alla fine, però, il Grifone la pareggia con il gol rocambolesco di Martin, un pallonetto beffardo per Caprile che vale il 3-3. Nel finale, espulso Norton-Cuffy. Buon punto per Gilardino nel finale, ma la classifica continua a non essere buona. Si mangia le mani, invece, Pisacane.



IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 3-3

Cagliari (3-5-2): Caprile 5; Zappa 5,5, Mina 5,5, Luperto 5; Palestra 6, Deiola 6 (32' st Di Pardo 6), Prati 5,5, Folorunsho 5,5, Felici 6 (12' st Idrissi 5,5); Borrelli 7,5 (26' st Pavoletti 6), Esposito 7 (26' st Luvumbo 6). A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Pintus, Obert, Gaetano, Rog, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane 5,5

Genoa (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 5,5 (33' st Carboni), Ostigard 7, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5,5, Malinovskyi 5,5 (43' st Masini sv), Frendrup 6, Thorsby 6 (22' st Gronbaek 5,5), Martin 7; Vitinha 7 (33' st Ekuban), Colombo 6,5 (43' st Ellertsson). A disp.: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Stanciu, Ekhator, Fini, Venturino. All.: De Rossi 6

Arbitro: La Penna

Marcatore: 18' Vitinha (G), 33' e 15' st Borrelli (C), 41' Ostigard (G), 42' Esposito (C), 38' st Maartin (G)

Ammoniti: Norton-Cuffy (G), Deiola (C), Prati (C), Gronbaek (G), Luperto (C), Mina (C)

Espulso: al 48' st Norton-Cuffy (G) per somma di ammonizioni