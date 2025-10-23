Lazio-Udinese, la Procura non archivia il caso scommesse: Okoye a processo per truffa aggravata

Oltre a Maduka Okoye, sono indagati il titolare della pizzeria e i due imprenditori che avrebbero approfittato dell’accordo. La citazione a giudizio per truffa aggravata segna un passo significativo: l’udienza del 13 maggio 2026 davanti al Tribunale di Udine mira a chiarire le responsabilità. La Procura ha ricostruito il caso grazie a intercettazioni, analisi delle scommesse e testimonianze, evidenziando un’organizzazione mirata a lucrare sull’evento sportivo.