Serie A, Udinese-Genoa 1-2: Norton-Cuffy fa gioire De Rossi

LA PARTITA

Daniele De Rossi continua a segnare due gol di media e il suo Genoa non sbaglia lo scontro-salvezza contro l'Udinese, che viene vinto per 2-1. I friulani partono meglio, con la rete annullata a Keinan Davis, ma si disuniscono progressivamente dopo l'infortunio di Zemura. Il Genoa prende campo coi suoi attaccanti, mette in mostra un gioco interessante e passa al 34', sfruttando magistralmente un episodio favorevole. Okoye affossa infatti Colombo, sbagliando i tempi dell'uscita, e causa il rigore del vantaggio: Malinovskyi trasforma, è 1-0 rossoblù. Nella ripresa l'Udinese riprende coraggio, spinta da un Piotrowski in grande serata, e decide di attaccare a spron battuto. Zaniolo vince tutti i duelli fisici, pur non creandosi grandi chances offensive, mentre Otoa annulla Davis e il Genoa sembra reggere. L'occasione migliore la crea Bertola, trovando la grande opposizione di Leali, ma al 65' è 1-1. Merito proprio di Piotrowski, che sfrutta l'assist di Rui Modesto e segna l'1-1 con un ottimo "piattone". La rete però non spegne l'impeto del Genoa, che cambia gli attaccanti e si rituffa in avanti. Messias ed Ekuban combinano, ma l'autore del 2-1 è Norton-Cuffy, che si inserisce magistralmente e aggredisce con grande cattiveria il pallone-vittoria. Siamo all'83' e ci sarebbe ancora tempo per riprenderla, ma l'Udinese non va oltre un tiro deviato da Leali: vano anche l'ingresso dello spento Iker Bravo. Vince dunque 2-1 il Genoa, che prova a uscire dalla zona-retrocessione: De Rossi vola a +4 sul Pisa terzultimo, agganciando tre squadre (Cagliari, Torino e Parma). Si ferma invece a quota 18 punti l'Udinese, che spreca la chance di avvicinarsi all'Europa.