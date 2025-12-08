Serie A, Udinese-Genoa 1-2: Norton-Cuffy fa gioire De Rossi

Rossoblù avanti con un rigore di Malinovskyi e ripresi da Piotrowski. Decide la rete dell'esterno nel finaledi Redazione
© Getty Images
Festa rossoblù al Bluenergy Stadium, che si tinge dei colori del Genoa. Il Grifone gioca una partita dalla grande applicazione e, dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Malinovskyi (34') su rigore, sa reagire al pari firmato da Piotrowski (65'): merito di Norton-Cuffy, che si avventa con forza su un pallone vagante e sigla il definitivo 2-1 all'83'. Sorride dunque De Rossi, che aggancia il gruppo a quota 14 punti: è +4 sul Pisa terzultimo.
LA PARTITA
Daniele De Rossi continua a segnare due gol di media e il suo Genoa non sbaglia lo scontro-salvezza contro l'Udinese, che viene vinto per 2-1. I friulani partono meglio, con la rete annullata a Keinan Davis, ma si disuniscono progressivamente dopo l'infortunio di Zemura. Il Genoa prende campo coi suoi attaccanti, mette in mostra un gioco interessante e passa al 34', sfruttando magistralmente un episodio favorevole. Okoye affossa infatti Colombo, sbagliando i tempi dell'uscita, e causa il rigore del vantaggio: Malinovskyi trasforma, è 1-0 rossoblù. Nella ripresa l'Udinese riprende coraggio, spinta da un Piotrowski in grande serata, e decide di attaccare a spron battuto. Zaniolo vince tutti i duelli fisici, pur non creandosi grandi chances offensive, mentre Otoa annulla Davis e il Genoa sembra reggere. L'occasione migliore la crea Bertola, trovando la grande opposizione di Leali, ma al 65' è 1-1. Merito proprio di Piotrowski, che sfrutta l'assist di Rui Modesto e segna l'1-1 con un ottimo "piattone". La rete però non spegne l'impeto del Genoa, che cambia gli attaccanti e si rituffa in avanti. Messias ed Ekuban combinano, ma l'autore del 2-1 è Norton-Cuffy, che si inserisce magistralmente e aggredisce con grande cattiveria il pallone-vittoria. Siamo all'83' e ci sarebbe ancora tempo per riprenderla, ma l'Udinese non va oltre un tiro deviato da Leali: vano anche l'ingresso dello spento Iker Bravo. Vince dunque 2-1 il Genoa, che prova a uscire dalla zona-retrocessione: De Rossi vola a +4 sul Pisa terzultimo, agganciando tre squadre (Cagliari, Torino e Parma). Si ferma invece a quota 18 punti l'Udinese, che spreca la chance di avvicinarsi all'Europa.
LE PAGELLE
Piotrowski 6.5 - Il migliore dell'Udinese è anche l'autore della rete della speranza. Non perde mai la lucidità, è il motore di ogni singola azione e ci prova in ogni modo a riaprirla, ma non basta.
Okoye 5 - Non ha colpe sul secondo gol, ma le ha eccome sul primo: è lui a causare il rigore che consegna il vantaggio al Genoa. Come di consueto, alterna grandi errori a parate potenzialmente decisive.
Norton-Cuffy 7 - La prestazione è di sostanza sulla corsia destra, con tutta una serie di sovrapposizioni, e viene premiata da quella rete da rapinatore d'area. Aggredisce il pallone con la cattiveria del centravanti ed è 2-1.
Otoa 6.5 - Viene chiamato a marcare Davis e, sostanzialmente, non gli fa toccare palla. Sostituisce alla perfezione un giocatore come Ostigard, che quest'oggi era assente.
IL TABELLINO
UDINESE (3-5-2) - Okoye 5; Bertola 6, Kabasele 5.5, Solet 5.5; Zanoli 6 (28' st Ehizibue 6), Ekkelenkamp 5.5 (41' st Iker Bravo sv), Karlstrom 6, Piotrowski 6.5 (41' st Lovric sv), Zemura sv (15' Rui Modesto 6); Zaniolo 6, Davis 5.5 (28' st Buksa 5.5). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Kristensen, Miller. All. Malecki (Runjaic squalificato).
GENOA (3-5-2) - Leali 6.5; Marcandalli 6, Otoa 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 7, Malinovskyi 6.5 (31' st Messias 6), Masini 6, Thorsby 6, Aaron Martin 6; Colombo 6 (31' st Ekhator 6), Vitinha 5.5 (18' st Ekuban 6.5). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Onana, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. De Rossi.
Arbitro: Maresca.
Marcatori: 34' Malinovskyi rig. (G), 20' st Piotrowski (U), 38' st Norton-Cuffy (G).
Ammonito: Karlstrom (U).
LE STATISTICHE
Dal cambio in panchina prima con Domenico Criscito e poi con Daniele De Rossi, (inizio novembre) solamente l'Inter (12) ha raccolto più punti in Serie A rispetto al Genoa : 11, 3V 2N (Il Milan, impegnato stasera, è a quota 10). Il Grifone è inoltre la squadra che ha segnato più gol nel periodo (11).
Il Genoa ha vinto due partite di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2024 (contro Salernitana e Lecce in quel caso con Alberto Gilardino allenatore).
Il Genoa ha segnato almeno due gol in almeno cinque incontri di fila in una singola stagione in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il dicembre 1976 e il gennaio 1977 (sei in quel caso, con Luigi Simoni in panchina).
Nel 2025 solamente il Lecce (nove) ha perso più partite casalinghe in Serie A rispetto all'Udinese (otto su 17 totali, 5V 4N).
L’Udinese ha perso tre delle ultime quattro partite disputate in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle 10 precedenti (4V, 3N).
Ruslan Malinovskyi è il primo giocatore del Genoa a segnare un gol su rigore in Serie A da Mateo Retegui (vs Milan nel maggio 2024). I rossoblù avevano infatti fallito tutti e quattro I penalty calciati nel massimo torneo prima di quello odierno.
L'Udinese è la squadra contro cui Ruslan Malinovskyi ha preso parte a più gol in carriera in Serie A: sei (tre gol e tre assist).
Jakub Piotrowski è il quarto giocatore polacco a trovare il gol con la maglia dell'Udinese in Serie A, dopo Marek Kozminski, Lukasz Teodorczyk e Adam Buksa.
Ruslan Malinovskyi ha segnato il suo secondo gol su rigore (su tre penalty calciati in totale) in carriera nei cinque principali campionati europei, dopo quello realizzato nel marzo 2021 contro l’Hellas Verona in maglia Atalanta.
Brooke Norton-Cuffy ha segnato il suo primo gol in Serie A alla sua presenza numero 27 nella competizione.
Quinta gara consecutiva in cui il Genoa ha sia segnato che subito almeno un gol: al Grifone non capitava dal periodo agosto-settembre 2021, con Davide Ballardini in panchina.