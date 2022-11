Spezia, grave infortunio alla caviglia per Dragowski

Brutto infortunio per Bartlomiej Dragowski: il portiere dello Spezia, dopo uno scontro con Lasagna nel match contro il Verona, si è fatto male alla caviglia destra. Si è subito capita la gravità della situazione, con il portiere polacco in lacrime e i calciatori in campo con le mani in testa: la caviglia di Dragowski dopo il contatto con Lasagna è rimasta in una posizione innaturale. Al 43' il 25enne è uscito dal campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio Bentegodi, mentre al suo posto è entrato Zoet. Domani gli accertamenti, ma al momento si escludono le fratture di tibia e perone inizialmente temute. L'infortunio gli farà comunque perdere i Mondiali in Qatar per cui era stato convocato dalla Polonia.