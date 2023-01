Serie A: Bologna-Spezia 2-0, Posch e Orsolini stendono i liguri

BOLOGNA-SPEZIA 2-0

La sfida viene decisa da un gol per tempo: apre il terzino austriaco nel finale della prima frazione, raddoppia l'italiano in contropiede. Per Gotti è la seconda sconfitta di fila

Il Bologna torna a vincere: 2-0 allo Spezia

























Nel primo anticipo della 20a giornata di Serie A, il Bologna batte 2-0 lo Spezia e torna alla vittoria dopo il pareggio con la Cremonese. Per i liguri è la seconda sconfitta di fila dopo quella contro la Roma. La gara stenta a decollare e si infiamma solo nel finale del primo tempo: Dragowski dice no a Zirkzee e Ferguson, ma nulla può al 37' sulla conclusione ravvicinata di Posch, servito da un controllo sbagliato di Orsolini. I liguri hanno subito una doppia occasione per pareggiare, ma Skorupski respinge prima su Reca e poi sulla ribattuta da pochi passi di Gyasi. Nella ripresa, il Bologna soffre poco e trova il raddoppio in contropiede con Orsolini, che non sbaglia a tu per tu con Dragowski (77')

LA PARTITA

Tre punti meritati che proiettano il Bologna in zona Conference League. Al Dall'Ara, i rossoblù si lasciano alle spalle il deludente pareggio con la Cremonese e ritrovano la vittoria. Tante le defezioni per Thiago Motta, che però può contare su un Orsolini in costante crescita e uno Zirkzee finalmente decisivo pur senza segnare. Lo Spezia, invece, evidenzia le pecche emerse già contro la Roma: troppo pesante l'assenza di Nzola per questa squadra, che fa davvero fatica a costruire occasioni da gol. Un trend negativo che va al più presto cambiato, sebbene la zona calda sia ancora abbastanza lontana.

Thiago Motta deve ancora fare a meno di Arnautovic: Zirkzee vince il ballottaggio con Barrow e ritrova una maglia da titolare per la prima volta dal 31 ottobre. Il terzino sinistro è Cambiaso. Gotti non recupera Nzola e punta ancora su un attacco leggero, con Agudelo che affianca Gyasi. In difesa rientra dopo la squalifica Nikolaou, recuperato Holm uscito dopo pochi minuti nel match perso con la Roma. Le due squadre pressano alte e nei primi minuti sono tanti gli errori in impostazione e tecnici. Al 4' Amian sbaglia l'appoggio, Ferguson ci prova da fuori e Dragowski mette in angolo un tiro non forte ma insidioso perché gli rimbalza davanti. Lo Spezia perde Kovalenko: al suo posto Maldini, con Agudelo che arretra sulla linea dei cnetrocampisti. Il figlio d'arte ex Milan è subito pericoloso, ma Skorupski blocca in presa (18'). La battaglia si svolge soprattutto in mezzo al campo con il Bologna che preme e nel finale si fa sempre più pericoloso fino al gol: al 34' Orsolini per Zirkzee, che salta Caldara ma Dragowski salva in angolo il sinistro dell'olandese. Dal corner, stacco di testa di Ferguson centrale e Dragowski respinge con i pugni. Passano due minuti e gli emiliani passano, con Posch che da due passi fulmina Dragowski, servito da un controllo sbagliato di Orsolini. Il gol subito scuote lo Spezia, pericolosissimo al 43', quando Skorupski è costretto alla doppia parata, prima su Reca e poi sulla ribattuta da pochi passi di Gyasi. Attento e decisivo il portiere polacco, con il Bologna che chiude meritatamente avanti il primo tempo.

Gotti lascia Reca negli spogliatoi e manda in campo Moutinho. Per lo Spezia è un momento no dal punto di vista degli infortuni, visto che il terzino portoghese è costretto ad alzare bandiera bianca dopo una ventina di minuti per un problema alla caviglia. Gli ospiti scendono in campo con maggiore coraggio, ma sono troppo leggeri in attacco e non riescono mai a pungere. Così è il Bologna ad avere ancora le migliori chance e si assiste a un duello Orsolini-Dragowski: al 70' il portiere polacco dice no con i piedi all'avversario, tre minuti dopo è battuto ma il gol è annullato per un fuorigioco di Soriano e al 77' capitola ancora in contropiede. Lo Spezia non ne ha più e il Bologna aggancia il treno della Conference League.

LE PAGELLE

Orsolini 7 - Un assist involontario per Posch, un gol annullato e quello del 2-0 che manda i titoli di coda sul match. C'è sempre lui nelle principali azioni del Bologna.

Zirkzee 6,5 - Alla prima da titolare dopo mesi, l'attaccante olandese non fa rimpiangere Arnautovic. Tiene costantemente in apprensione la difesa spezzina ed è anche bravo a far risalire la squadra e ad aiutare nella fase difensiva.

Skorupski 6,5 - Per lo più inoperoso, si merita la pagnotta con il doppio intervento decisivo su Reca e Gyasi nel finale della prima frazione.

Dragowski 7 - Incolpevole sui due gol, ne salva altri tre nel primo tempo su Ferguson (due volte) e Zirkzee: straordinario il riflesso sull'attaccante olandese.

Maldini 5 - Entra e dopo pochi secondi impegna Skorupski. Ma è solo un fuoco di paglia, visto che dopo esce dalla gara con il passare dei minuti e non è più incisivo.

Gyasi 5 - Comincia attaccante e finisce terzino, sempre in difficoltà in entrambi i ruoli e spreca l'occasione del pareggio nel primo tempo. Ammonito salterà il match con il Napoli, una pessima notizia per Gotti già senza Nzola.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SPEZIA 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6,5, Lucumì 6, Soumaoro 6, Cambiaso 6; Moro 6 (22' st Dominguez 6,5), Schouten 6 (41' st Pyyhtia sv); Orsolini 7, Ferguson 6,5 (34' st Aebischer sv), Soriano 6 (41' st Barrow sv); Zirkzee 6,5. A disp.: Bardi, Ravaglia, Amey, Sosa, Lykogiannis, Vignato. All.: Thiago Motta 6,5

Spezia (3-5-2): Dragowski 7; Amian 5,5, Caldara 5,5, Nikolaou 6; Holm 5,5 (22' st Verde 5), Bourabia 6 (34' st Esposito sv), Ampadu 5, Kovalenko 6 (18' Maldini 5), Reca 5,5 (1' st Moutinho 6 - 22' st Cipot 5,5); Agudelo 5,5, Gyasi 5. A disp.: Zovko, Marchetti, Strelec, Sala, Beck, Wisniewski, Ferrer. All.: Gotti 5,5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 37' Posch (B), 32' st Orsolini (B)

Ammoniti: Soumaoro (B), Posch (B), Gyasi (S), Esposito (S)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Bologna è imbattuto in sei sfide di Serie A contro lo Spezia (4V, 2N).

Stefan Posch ha realizzato due gol nelle ultime tre partite di campionato, dopo che aveva trovato solo una rete nelle precedenti 10.

Il Bologna ha effettuato 18 tiri in questa partita, in questo campionato ne ha fatti di più solamente contro la Cremonese (21).

Era dal 15 settembre 2019 contro il Brescia che Riccardo Orsolini non trovava gol e assist in una partita di Serie A.

Il Bologna ha effettuato quattro tiri nello specchio nella prima frazione; l'unico altro primo tempo di questo campionato in cui aveva effettuato quattro tiri nello specchio era stato quello della gara di andata contro lo Spezia.

Due delle ultime quattro reti del Bologna in Serie A sono arrivate su sviluppo di calcio d'angolo, dopo che le precedenti 10 erano state su azione.

Lo Spezia ha perso tutte le sei partite di Serie A disputate di venerdì: quella ligure è la squadra che ha disputato più spesso una gara nel massimo campionato in questo giorno della settimana trovando sempre la sconfitta.

Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sette partite di Serie A disputate di venerdì: gli emiliani non restano a secco in una gara di campionato in questo giorno della settimana dal febbraio 2016, quando pareggiarono 0-0 contro la Juventus al Dall'Ara.