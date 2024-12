Serie B: il Pisa frena, lo Spezia cade in casa del Palermo. Ok il Frosinone

FROSINONE-CESENA 3-2

Si schioda dall’ultima posizione in classifica il Frosinone, vittorioso per 3-2 contro il Cesena. I romagnoli premono forte sull’acceleratore in avvio, ma proprio nel momento di massima spinta dei bianconeri ecco che i ciociari stappano la partita: al 30’ Canotto innesca Ambrosino, che fa 1-0. La reazione ospite è immediata, con un calcio di rigore che viene fischiato dopo pochi minuti. Dal dischetto Shpendi viene neutralizzato da Cerofolini, che però non può nulla sulla ribattuta dell’attaccante del Cesena, che fa 1-1. Passano altri sette minuti e i gialloblù tornano avanti, con il diagonale perfetto di Canotto in chiusura di primo tempo. Al 61’ i padroni di casa provano a dare la spallata decisiva con il calcio di rigore trasformato da Marchizza per il 3-1, ma all’80’ Curto riapre tutto con il tap-in vincente per infiammare il finale. Gli uomini di Mignani provano in tutti i modi a cercare il 3-3, ma alla fine vincono i ciociari. Il Frosinone sale a 13 punti, in piena lotta per non retrocedere appaiato a Sudtirol e Cittadella. Cesena fermo a 22, scivolato al quinto posto dopo il successo della Cremonese di ieri.