Serie B: Spezia e Juve Stabia in vantaggio dopo l'andata

JUVE STABIA-CREMONESE 2-1

La Juve Stabia vede proseguire il suo sogno, dopo sessanta minuti di assoluto dominio: 2-1 nella semifinale d'andata contro la Cremonese. I grigiorossi hanno il vantaggio del fattore-campo fuori casa e, anche per questo, forse prende sotto gamba l'impegno. Monologo di mezz'ora della Juve Stabia, che domina nel possesso e nell'intraprendenza, sbloccandola al 34'. Ci pensa Pierobon, autore di un gran tiro di prima dal limite. Floriani Mussolini sfiora anche il bis, poi ecco un'altra grande chance per Adorante. La reazione della Cremonese è pressoché nulla e, al 58', ecco il bis: proprio Adorante realizza in tap-in, dopo il salvataggio di Fulignati sul tiro di Candellone. I grigiorossi si creano una grande chance per riaprirla tre minuti più tardi, con l'ex Folino a guadagnarsi un rigore, ma la sprecano: De Luca calcia altissimo (61'). La Cremonese va dunque in tilt, sprecando ancora e rischiando di subire il tris: Ceccherini si addormenta, Adorante calcia a lato da buona posizione. Sembra tutto apparecchiato per una grande vittoria dei gialloblù, ma i grigiorossi si risvegliano e accorciano sull'unica disattenzione rivale: cross di Barbieri e tocco sottomisura di Johnsen per il 2-1 al 76'. Tutto in gioco dunque, perché i sette minuti di recupero non cambiano il risultato: la Juve Stabia dovrà difendersi allo Zini, la Cremonese sogna la rimonta.