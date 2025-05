Playoff Serie B: la Juve Stabia crolla sul più bello, Cremonese in finale dove affronterà lo Spezia

SPEZIA-CATANZARO 2-1

Dopo aver chiuso al terzo posto la regular season, lo Spezia giocherà la finale-playoff: è questo il verdetto del Picco, che assiste al 2-1 sul Catanzaro. I liguri partono dal doppio vantaggio del match d'andata e, forse, prendono sotto gamba questo match. Gli ospiti attaccano con tre punte (Buso, La Mantia e Iemmello), sprecano subito la rete del vantaggio e si costruiscono un paio di interessanti chances. L'inerzia della sfida è per il Catanzaro, che non a caso colpisce al 32': sulla punizione di Pompetti, Gori devia e Cassandro segna in tap-in. Inizialmente la rete viene assegnata a Scognamillo per un possibile tocco sulla linea, ma il gol è dell'ex Como. La rete non innervosisce lo Spezia che, complice una deviazione non perfetta di Pigliacelli sul tiro-cross di Kouda, pareggia subito con Aurelio (36') e riprende il controllo dei giochi. Pio Esposito sfiora il bis e nella ripresa, dopo i cambi offensivi di Caserta, ecco il meritato vantaggio. Nasce tutto da una punizione del classe 2005, corretta in rete da Wisniewski (61'): inizialmente Marchetti annulla per una spinta su Iemmello, ma il Var lo corregge. Da qui in poi è tutto semplice per lo Spezia, che deve solo gestire la gara ed evitare un giallo a Pio Esposito (diffidato). Missione doppiamente compiuta: la finale dei playoff di Serie B sarà tra Spezia e Cremonese, terza e quarta della regular season: eliminate Catanzaro (che chiude in dieci, espulso Biasci all'86') e Juve Stabia.