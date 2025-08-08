Verreth torna a Bari dopo la morte del figlio: la squadra lo accoglie all'aeroporto

È un periodo davvero difficile per Matthias Verreth, centrocampista belga di proprietà del Bari che undici giorni fa ha perso il suo primo figlio di 14 mesi a causa di un'improvvisa malattia ed è venuto a saperlo mentre era in ritiro a Roccaraso con la formazione pugliese. Ieri sera l'ex Brescia ha fatto rientro in Italia, accompagnato dalla famiglia, e in aeroporto ha trovato tutti i suoi compagni di squadra ad accoglierlo, capitanati dal tecnico Fabio Caserta.