SERIE B

Verreth torna a Bari dopo la morte del figlio: la squadra lo accoglie all'aeroporto

A undici giorni dalla tragedia che l'ha colpito, il belga è rientrato in Italia e i suoi compagni gli hanno fatto sentire tutto il loro calore in un momento così difficile

08 Ago 2025 - 11:01
È un periodo davvero difficile per Matthias Verreth, centrocampista belga di proprietà del Bari che undici giorni fa ha perso il suo primo figlio di 14 mesi a causa di un'improvvisa malattia ed è venuto a saperlo mentre era in ritiro a Roccaraso con la formazione pugliese. Ieri sera l'ex Brescia ha fatto rientro in Italia, accompagnato dalla famiglia, e in aeroporto ha trovato tutti i suoi compagni di squadra ad accoglierlo, capitanati dal tecnico Fabio Caserta.

Oltre alla squadra era ovviamente presenta anche tutto il gruppo dirigenziale che, ancora una volta, ha voluto mostrare tutto il suo supporto e la sua vicinanza al classe 1998, accolto dagli abbracci dei suoi compagni in un clima di grande emozione testimoniato anche dal club sui propri canali social: "Insieme, nella vita e nel campo. Non è uno slogan. È essere squadra! Bentornato Matthias".

Bari, tragedia per il neoacquisto Verreth; morto il figlio di un anno in Belgio

