Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Catanzaro affonda il Bari, contestazione al San Nicola

Il rigore di Bellomo nel recupero non basta, vittoria giallorossa per 2-1 in un clima rovente. Ora i biancorossi rischiano

19 Dic 2025 - 22:37
© X Catanzaro

© X Catanzaro

La 17a giornata della Serie B si apre con una sconfitta che acuisce e complica non poco la crisi del Bari, che teme di tornare nel vortice-retrocessione. In un clima di ampia contestazione contro i giocatori e la famiglia De Laurentiis, il San Nicola assiste al ko per 2-1 dei suoi beniamini. Non basta la rete di Bellomo su rigore (93'), vince il Catanzaro, che colpisce con Pontisso (30') e Antonini (49'), dominando per settanta minuti.

Il Bari non si allontana dalla crisi e, anzi, ci si rituffa a capofitto con una prestazione sconcertante: è ko per 2-1 contro il Catanzaro, che domina in Puglia. Il San Nicola contesta sin dall'inizio la famiglia De Laurentiis e non le manda a dire ai suoi beniamini, che cercano di lottare sin dai primissimi minuti, ma non si rendono letteralmente mai pericolosi. Fa tutto il Catanzaro, con una manovra offensiva davvero efficace che vanifica ogni mossa dell'ex Vivarini, e uno Iemmello in grande spolvero: il veterano duetta magistralmente con Cissé e sfiora la traversa, poi veste i panni dell'assistman. Ci pensa proprio Iemmello a ispirare, infatti, la magia di Pontisso: gran tiro al volo ed è 1-0 alla mezz'ora, letale il destro dell'ex Inter. Favasuli sfiora il bis e nella ripresa, nonostante i due cambi immediati, non c'è una reale reazione nel Bari.

Iemmello ha così buon gioco nell'avviare anche l'azione del 2-0, servendo Petriccione: quest'ultimo crossa e Antonini insacca di testa il 2-0, che chiude i giochi. Verreth prova a scuotare i galletti, che hanno un solo e unico moto d'orgoglio nel recupero della ripresa: Cerri viene steso da Liberali e si guadagna un rigore, Bellomo lo trasforma tra i fischi al 93'. Non c'è però tempo per recuperare e fare punti, così il Bari va ko e resta a quota 16 punti: fragilissimo il +2 sulla terzultima, i biancorossi rischiano di scivolare nelle ultime posizioni e ritrovarsi coinvolti nella zona-retrocessione. Sogna invece il Catanzaro che, salendo a quota 28 punti, consolida il suo piazzamento nella lotta-playoff. 

serie b
17a giornata

Ultimi video

01:27
35' | Gol di Orsolini (Bologna-Inter 1-1)

Orsolini su rigore regala il pareggio al Bologna

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

05:16
Italiano: "La mazzata iniziale non ci ha disunito"

Italiano: "La mazzata iniziale non ci ha disunito"

03:51
Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.): gli highlights

Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.): gli highlights

01:33
Immobile e Ravaglia: "Emozione indescrivibile"

Immobile e Ravaglia: "Emozione indescrivibile"

01:23
Fabbian: "Vittoria del gruppo, ora testa al Napoli"

Fabbian: "Vittoria del gruppo, ora testa al Napoli"

01:59
Cesari: "Fallo su Bonny? Chiffi non vede nulla"

Cesari: "Fallo di Bonny? Chiffi non vede nulla"

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

03:05
59' | Chiffi assegna il rigore all'Inter, ma il Var lo cancella (Bologna-Inter 1-1)

Chiffi assegna il rigore all'Inter ma il Var lo cancella

02:02:27
Bologna-Inter: partita integrale

Bologna-Inter: partita integrale

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi va ko, Orsolini urla: "Si è rotto la spalla"

01:27
35' | Gol di Orsolini (Bologna-Inter 1-1)

Orsolini su rigore regala il pareggio al Bologna

I più visti di Serie B

Il Frosinone rimonta il Pescara, la squadra di Alvini è in testa da sola

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Il Monza cade contro il Venezia, il Modena espugna il campo dello Spezia. Ok Cesena a Catanzaro

Il Palermo vince ancora ed è a -2 dalla vetta, Inzaghi inguaia la Samp

Cellino non paga le pendenze: Brescia fallito dopo 114 anni di storia

Serie B, ecco la nuova stagione: il calendario 2024/25

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:18
Cagliari, Pisacane: "Contro il Pisa una finale"
22:35
Genoa, De Rossi: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"
21:48
Milan, Gimenez dopo l'operazione: "Ora bisogna lavorare per tornare"
21:32
Mondiali, Gravina: "L'Italia è arbitro del proprio destino"
21:22
Udinese, Runjaic: "Fiorentina è pugile all'angolo, tipo di avversario peggiore"