Serie B: il Catanzaro affonda il Bari, contestazione al San Nicola

Iemmello ha così buon gioco nell'avviare anche l'azione del 2-0, servendo Petriccione: quest'ultimo crossa e Antonini insacca di testa il 2-0, che chiude i giochi. Verreth prova a scuotare i galletti, che hanno un solo e unico moto d'orgoglio nel recupero della ripresa: Cerri viene steso da Liberali e si guadagna un rigore, Bellomo lo trasforma tra i fischi al 93'. Non c'è però tempo per recuperare e fare punti, così il Bari va ko e resta a quota 16 punti: fragilissimo il +2 sulla terzultima, i biancorossi rischiano di scivolare nelle ultime posizioni e ritrovarsi coinvolti nella zona-retrocessione. Sogna invece il Catanzaro che, salendo a quota 28 punti, consolida il suo piazzamento nella lotta-playoff.