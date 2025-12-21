Fiorentina, Vanoli cambia capitano: fascia sul braccio di De Gea nella sfida con l'Udinese

© italyphotopress
La Fiorentina cambia capitano. In occasione della sfida con l'Udinese, Paolo Vanoli ha deciso di dare la fascia a David De Gea, nonostante la presenza in campo dal primo minuto di Luca Ranieri (capitano della viola) e Rolando Mandragora (vice capitano). Una scelta forte da parte dell'allenatore della Fiorentina, comunicata dalla stessa società tramite i propri canali social con la pubblicazione della formazione che alle 18 scenderà in campo al Franchi.
Nelle ultime settimane, sia Ranieri che Mandragora sono stati al centro delle polemiche per alcuni episodi che hanno fatto storcere il naso ai tifosi della Fiorentina. Entrambi, infatti, sono stati protagonisti in occasione della sfida con il Sassuolo per la battuta di un calcio di rigore: Kean vuole prendersi il pallone per calciare il rigore, ma Mandragora prima e Ranieri poi convincono l'attaccante azzurro a lasciare la trasformazione al centrocampista. Inoltre, in occasione dell'ultima sfida di Conference League, persa con il Losanna, Mandragora è finito al centro di ulteriori polemiche per aver lanciato la fascia di capitano: in occasione della sostituzione di Dzeko, in quel momento capitano, l'attaccante passa la fascia a Mandragore che, invece di indossarla, la lancia per terra. La fascia viene raccolta da Viti, che poi la passa a Pablo Marì. "Non mi permetterei mai di buttarla per terra. È scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato", ha dichiarato dopo la gara.