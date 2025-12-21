Logo SportMediaset

Calcio

Sassuolo, Grosso: "Ci siamo fatti male da soli, l'errore di Doig..."

21 Dic 2025 - 17:51

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna con il Torino: "Nel primo tempo c’era poco ritmo; non riuscivamo a conquistare il campo e a combinare sugli esterni o ad attaccare gli spazi come sappiamo fare. Nella ripresa siamo entrati meglio, eravamo dentro la gara e stavamo concedendo poco, ma a 25 minuti dalla fine, su un’azione offensiva a nostro favore, abbiamo subito una ripartenza. Nonostante il ripiegamento, abbiamo commesso un errore fatale. Da lì la partita è diventata in salita: ci abbiamo provato con generosità ed energia, ma le qualità dell’avversario non ci hanno permesso di riprenderla. L’ingresso di Doig? Quando non entri bene in gara e non riesci a giocare come sai, avversari di questo livello hanno i mezzi per metterti in seria difficoltà. Psicologicamente lavoreremo per recuperare la fiducia, consapevoli che il percorso di crescita dei giovani passa anche attraverso queste battute d’arresto". 

18:18
Torino, Baroni: "Primo tempo quasi perfetto, ci siamo sciolti"
17:51
Sassuolo, Grosso: "Ci siamo fatti male da soli, l'errore di Doig..."
17:46
Fiorentina, Vanoli cambia capitano: fascia sul braccio di De Gea nella sfida con l'Udinese
17:20
Calcio in lutto: è morto Giorgio Rumignani, il mago della C
17:02
Supercoppa, De Siervo: "Portato in Arabia innovazione e stile Serie A"