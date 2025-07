Bari, tragedia per il neoacquisto Verreth; morto il figlio di un anno in Belgio

A testimonianza della gravità del momento, è stato lo stesso presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ad accompagnare personalmente il calciatore all’aeroporto di Fiumicino, per permettergli di rientrare il prima possibile in patria. In attesa di chiarimenti sulle cause del decesso, il ritiro del Bari è stato interrotto con due giorni di anticipo. La squadra lascerà Roccaraso già nelle prossime ore, cancellando anche l’amichevole prevista per martedì contro la Cavese. I volti dei calciatori e dello staff tradiscono sgomento e dolore, uniti nel rispetto e nella solidarietà verso Verreth e la sua famiglia in questo momento di profondo lutto.