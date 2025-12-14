Serie B: il Frosinone rimonta il Pescara, la squadra di Alvini è in testa da sola

I laziali approfittano subito dello stop del Monza, sconfitto dal Venezia. Il 2-1 in rimonta vale la vetta e il +3 sui biancorossi
La 16a giornata della Serie B ci consegna una nuova capolista solitaria, dato che il Frosinone lascia sul posto il Monza e ora guida con 34 punti, +3 su Pessina e compagni. I ciociari non mancano la chance, ma devono faticare più del previsto per sconfiggere il Pescara: Tonin colpisce subito al 1', Koutsoupias (5') e Oyono (56') rimontano firmando il 2-1 che vale la vetta. Nell'altro match, la Carrarese travolge e sconfigge 3-1 l'Entella.
PESCARA-FROSINONE 1-2
Il Frosinone vince e vola in testa alla Serie B da solo, ma con un più fatica del previsto: il 2-1 sul Pescara arriva in rimonta. Gli abruzzesi segnano infatti dopo un solo minuto con Tonin, che salta Monterisi e insacca l'1-0 alle spalle di Palmisani. Risponde subito però la formazione ospite, con Koutsoupias: il greco sorprende la difesa e insacca l'1-1, sono sei le sue reti. Il clima è caldissimo e c'è grande nervosismo in campo, vista l'importanza del match per entrambe le formazioni. Palmisani evita il nuovo vantaggio del Pescara, che si vede annullare un gol al 37': Faraoni insacca, ma per liberarsi spinge irregolarmente Calò. Proprio quest'ultimo salva sulla linea evitando la rete di Capellini, e si va così al riposo sul risultato di parità. Nella ripresa, dopo aver sfiorato la rete con Raimondo, il Frosinone passa al 56': gran tiro dai 25 metri di Oyono ed è 2-1. L'infortunio di Dagasso e il gol non spengono comunque l'impeto del Pescara, che lotta e spinge a caccia della rete: Caligara la sfiora, mentre Cittadini salva sulla linea ed evita il potenziale pari di Faraoni. Gli abruzzesi rischiano anche di chiudere in dieci, ma il Var cancella il rosso a Brosco perché non si trattava di fallo da ultimo uomo, consentendo un assedio finale alla formazione di casa. Il Frosinone però riesce a controllare e vincere 2-1, volando in testa da solo: 34 punti contro i 31 del Monza, che precede il Cesena (30) e il trio formato da Palermo, Venezia e Modena (29). I ciociari sognano, il Pescara invece è ultimissimo con 10 punti: la zona-playout ne dista quattro.
CARRARESE-VIRTUS ENTELLA 3-1
La Carrarese domina in casa e si allontana dalla zona-playout: è 3-1 sull'Entella. Nonostante l'infortunio iniziale di Hasa, i toscani comandano i ritmi del match per ampi tratti e sembrano destinati a sbloccarlo. Sfortunato però Finotto, che finisce in offside al 39' e si vede annullare la rete. Nella ripresa però non c'è storia e, dopo un potenziale rigore sfumato, la Carrarese dilaga. Merito della rovesciata da premio Puskas di Schiavi, un'autentica magia che vale il vantaggio toscano al 56'. Abiuso e lo stesso autore del gol sfiorano il raddoppio, che arriva al 70': sponda di Imperiale e tocco vincente di Ruggeri. L'uno-due annichilisce l'Entella, che vede crollare il suo sistema difensivo: corner di Zuelli e tris di Abiuso al 73'. I liguri hanno un moto d'orgoglio, accorciando con Debenedetti al 78', e attaccano nel finale: Bleve evita il gol di Tiritiello, che complicherebbe tutto. Vince così la Carrarese, che sale a 19 punti e vola a +4 sui potenziali playout. C'è proprio l'Entella (15) al quintultimo posto, con un punto sulla zona-retrocessione.