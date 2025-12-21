Torino, Baroni: "Primo tempo quasi perfetto, ci siamo sciolti"

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di misura sul campo del Sassuolo: "Prestazione convincente sotto tutti gli aspetti, primo tempo quasi perfetto. Adesso dobbiamo mantenere questo livello, la squadra si è sciolta e possiamo solo crescere. Faccio i complimenti alla squadra per la prestazione, al di là del risultato. Vlasic si sta adattando come mezzala: ha sempre fatto il trequartista, ma adesso sta aumentando le sue conoscenze anche in fase di non possesso. Attraverso quello che riesce a dare sul campo nelle due fasi, sta ricoprendo il ruolo di leader. Ho sempre riposto tanta fiducia in lui. Negli ultimi 33 anni, solo due volte il Torino avevano fatto sei clean sheet nelle prime 14 domeniche. Abbiamo avuto dei cali di attenzione in molteplici spezzoni di partite, si tratta di pochi minuti. La squadra sta lavorando per migliorare sotto questo punto di vista. La squadra è stata aggressiva, questa è la strada".