Serie B: Le Douaron riapre la crisi della Samp, vince il Palermo

Vittoria importante per il Palermo, che riapre la crisi della Samp: blucerchiati ko e sconfitti 1-0, dopo due vittorie nelle ultime tre gare. Spingono sin dal via i rosanero, che vogliono proseguire la propria striscia positiva e si rendono pericolosi con Pohjanpalo: l'ex Venezia calcia a lato di pochissimo. Spinge anche Augello, ma Ghidotti è insuperabile e salva sia sull'esterno che sullo scatenato Ranocchia. Il portiere della Samp capitola però al 29', quando Palumbo serve Le Douaron e quest'ultimo non sbaglia nel duello col portiere. L'ex Brest, sceso in B coi rosanero mentre i suoi giocavano una storica Champions, sblocca dunque un match complicato. Lo svantaggio risveglia infatti la Sampdoria, che ha un guizzo improvviso con Coda e sfiora il pari. Nella ripresa Inzaghi inserisce Diakité, ma i suoi perdono progressivamente campo. Ceccaroni costringe Ghidotti a un miracolo, poi però la Samp inizia a conquistare terreno e mostrare il suo impeto. Benedetti si costruisce un'occasione interessante, Pedrola invece calcia alto e i blucerchiati sognano il pari. Il Palermo, invece, perde Palumbo e si chiude come un riccio a protezione del risultato, anche nei sette minuti di recupero. La partita si innervosisce e la Samp, clamorosamente, ha la chance per pareggiarla: l'ex Henderson colpisce la traversa al 95'. Finisce dunque 1-0 per il Palermo, che si porta momentaneamente a -2 dalla vetta e insegue il duo Monza-Frosinone. Samp ferma a quota 13, penultima e sempre più a rischio-retrocessione.