Calcio in lutto: è morto Giorgio Rumignani, il mago della C

Il mondo del calcio piange Giorgio Rumignani, morto all'età di 86 anni nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro. Ex centrocampista, in carriera ha esordito con la maglia del Portogruaro nella stagione 1956/1957. Successivamente, ha vestito le maglie di Marzotto Valdagno, Sambenedettese, Cosenza, Siena, Pisa, Arezzo e Savona. Da allenatore ha guidato in panchina diverse squadre tra le quali Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza e Palermo. Ultima esperienza nella stagione 2009/2010 col Treviso.
Rumignani, inoltre, è stato un "mago" della terza serie. Ha vinto da calciatore il torneo di C con l'Arezzo nel 1968-69. In panchina ha guidato alla promozione in B il Ravenna nel 1995-96 e in C1 sia il Teramo (1985-86), che il Francavilla (1986-87) conquistando anche la Coppa Italia di C con la Sambenedettese nel 1991-92.