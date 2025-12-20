Serie B: vincono Frosinone e Monza, colpo del Venezia a Modena. Pari per il Palermo

Pazzo 2-2 tra Avellino e Palermo, con rimonte e contro-rimonte. I campani nel primo tempo sembrano avere più intensità, nonostante i ritmi non siano altissimi. I biancoverdi spingono sempre di più con il passare dei minuti, arrivando all’1-0 al 39’: assist di Missori per il vantaggio di Biasci. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono sotto all’intervallo, ma nella ripresa mostrano tutt’altro piglio: prima (al 69’) Ranocchia pareggia i conti, poi al 78’ Pohjanpalo conquista un calcio di rigore. Dal dischetto il finlandese non sbaglia e completa la rimonta all’83’. Partita finita? Altroché: all’87’ Diakité riceve il secondo cartellino giallo, con i siciliani che restano in inferiorità numerica nel finale. I padroni di casa approfittano subito dell’uomo in più, pareggiando i conti al fotofinish: assist di Russo per il definitivo 2-2 di Palumbo, Il Palermo manca l’aggancio al Venezia in terza posizione, resta quinto a quota 30: tocca quota 21 l’Avellino.