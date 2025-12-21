Supercoppa, De Siervo: "Portato in Arabia innovazione e stile Serie A"

Lega Calcio Serie A "ha scelto di offrire agli appassionati di calcio presenti in oltre 200 paesi un altro grande spettacolo, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili per realizzare riprese spettacolari e immersive in occasione delle Ea Sports FC Supercup. Le partite, distribuite in Italia da Mediaset e da Thmanyah nel Medio Oriente e Nord Africa, si stanno disputando sul campo dell'Al-Awwal Park di Riyadh, combinando il racconto tecnico-tattico con quello cinematografico, attraverso l'uso di ottiche che utilizzano la tecnica cinematografica 'bokeh', importata in ambito calcistico combinandola con la proposizione delle azioni in Super-slowmotion". E' quanto si legge in una nota della Lega Calcio Serie A.
"E' stato innalzato lo standard utilizzato in Campionato con camere su imbracatura leggera Steady-cam e Gimbal (denominata 'Bat-cam') e gli Slowmotions per riproposizioni ad effetto, vengono utilizzate una Sky-cam e due droni, di cui uno in FPV per le riprese nel tunnel, l'ingresso in campo, la presa pallone e i tiri in porta. Sono inoltre a disposizione della regia due telecamere su 'braccio' dinamico IntelliJib posizionate dietro le due porte e la grande novità della Refcam 'Haier-cam' che consente ai tifosi da casa di assistere alle immagini dal suggestivo punto di vista del direttore di gara. Per far sentire gli spettatori sempre più nel vivo dell'azione, in occasione della Finale sarà introdotto il sistema AGITO, una telecamera che si muoverà su ruote, radiocomandata, vicino ai giocatori nelle fasi di riscaldamento e a bordocampo durante la partita, nonché una Steadi-cam migliorata dal sistema Trinity, che consentirà immagini eccezionalmente fluide e prospettive di ripresa uniche - prosegue la nota della Lega - La premiazione finale sarà per la prima volta ripresa in 8k, mettendo a disposizione di Lega Calcio Serie A e dei suoi partner un footage di altissima qualità per la realizzazione di clip che permetteranno di rivedere l'esultanza dei vincitori con il più alto livello di definizione possibile".
"La macchina di produzione televisiva della Ea Sports FC Supercup è, ancora una volta, di altissima qualità, utilizzando le soluzioni più avanzate per la ripresa di un incontro di calcio - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Abbiamo portato in Arabia Saudita l`innovazione e lo stile che contraddistinguono la Serie A per la ripresa dell`incontro, con 35 camere tra cui la Refcam e il sistema di ripresa Agito, montato su ruote. Le tre gare di Riyadh sono l`occasione per offrire agli appassionati di tutto il mondo un racconto moderno con standard tecnici ed editoriali sempre più elevati. Ringrazio Mediaset e del Broadcaster arabo Thmanyah per l`impegno e lo sforzo produttivo nel quale sono impegnati per valorizzare al meglio le gare".