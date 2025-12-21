Supercoppa, De Siervo: "Portato in Arabia innovazione e stile Serie A"

"E' stato innalzato lo standard utilizzato in Campionato con camere su imbracatura leggera Steady-cam e Gimbal (denominata 'Bat-cam') e gli Slowmotions per riproposizioni ad effetto, vengono utilizzate una Sky-cam e due droni, di cui uno in FPV per le riprese nel tunnel, l'ingresso in campo, la presa pallone e i tiri in porta. Sono inoltre a disposizione della regia due telecamere su 'braccio' dinamico IntelliJib posizionate dietro le due porte e la grande novità della Refcam 'Haier-cam' che consente ai tifosi da casa di assistere alle immagini dal suggestivo punto di vista del direttore di gara. Per far sentire gli spettatori sempre più nel vivo dell'azione, in occasione della Finale sarà introdotto il sistema AGITO, una telecamera che si muoverà su ruote, radiocomandata, vicino ai giocatori nelle fasi di riscaldamento e a bordocampo durante la partita, nonché una Steadi-cam migliorata dal sistema Trinity, che consentirà immagini eccezionalmente fluide e prospettive di ripresa uniche - prosegue la nota della Lega - La premiazione finale sarà per la prima volta ripresa in 8k, mettendo a disposizione di Lega Calcio Serie A e dei suoi partner un footage di altissima qualità per la realizzazione di clip che permetteranno di rivedere l'esultanza dei vincitori con il più alto livello di definizione possibile".