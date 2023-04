Serie B: tonfo della Reggina in casa, Inzaghi si arrende al Brescia 2-1

SERIE B

Gastaldello conquista punti salvezza fondamentali grazie a Mangraviti e Rodriguez. Inutile la rete di Bouah

Colpo salvezza del Brescia, che sbanca il Granillo e vince contro la Reggina 2-1. Meglio gli ospiti nel primo tempo, che sfiorano il vantaggio con Bisoli e poi lo trovano all’11’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mangraviti riesce a smarcarsi in area e in spaccata firma il suo secondo gol in campionato. Le Rondinelle pressano alte e collezionano calci piazzati, da cui nascono occasioni in serie. La reazione amaranto è affidata a Hernani, ma il suo destro da fuori area si spegne largo. Il match si fa fisico e confuso: la Reggina conquista campo, sbaglia tanto rifinitura e si affida a lanci lunghi per superare il pressing avversario, con il Brescia pronto a ripartire in contropiede. Proprio da una ripartenza ospite arriva una grande chance per Ayé, fermato da Colombi in uscita. L’attaccante francese avrebbe un’altra occasione sul calcio d’angolo successivo, ma anche in questo caso il suo destro non è preciso. Il portiere di Inzaghi è poi miracoloso sulla conclusione di Lobojko, a un passo dal raddoppio da fuori area. Al rientro dagli spogliatoi però è tutta un’altra Reggina, che chiude gli avversari nella propria metà campo e impegna Andrenacci su corner. È sempre Hernani il più pericoloso tra gli amaranto: l’ex Parma strappa e calcia da fuori area, trovando la deviazione provvidenziale di un difensore. Al 72’ però arriva un’altra doccia gelata per i padroni di casa: ennesimo calcio d’angolo per gli ospiti, sponda a centro area e tap-in vincente di Rodriguez, bravo a smarcarsi sul secondo palo. Passano soltanto quattro minuti e la Reggina riapre la partita con il bellissimo pallonetto in acrobazia di Bouah. Pierozzi avrebbe sulla testa la palla del pari, ma Andrenacci è ancora una volta miracoloso. Tensione nel finale, con mischia furibonda a centrocampo e due rossi per Ndoj e proprio Pierozzi. Finisce quindi 2-1 per il Brescia, che conquista tre punti fondamentali per la propria corsa salvezza, salendo a 35 punti. Rimane invece in zona playoff, a 46, la Reggina.