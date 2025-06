Salernitana, 21 tesserati intossicati dopo il match con la Sampdoria

Ventuno tesserati della Salernitana tra calciatori e membri dello staff, sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova per una sospetta intossicazione alimentare. La squadra campana è scesa in campo a "Marassi" per il play-out d'andata di Serie B contro la Sampdoria, vinto 2-0 dalla formazione ligure. Al termine del match, il gruppo ha preso un volo charter diretto al Salerno-Costa d'Amalfi. Durante il viaggio, però, diversi calciatori e componenti dello staff si sono sentiti male. All'arrivo in aeroporto, quindi, si è reso necessario l'intervento di diverse ambulanze che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale.