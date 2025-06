Cellino non paga le pendenze: Brescia fallito dopo 114 anni di storia

Dopo 114 anni di storia, il Brescia è fallito. Il termine per regolarizzare le pendenze dovute in relazione al caos che ha portano alla penalizzazione e alla retrocessione della "Leonessa" è infatti scaduto e sui conti della società dal patron Massimo Cellino non sono arrivati i circa tre milioni di euro (su un debito complessivo di 9 milioni di euro) necessari per evitare il default della società e saldare un mese di stipendi, due versamenti Irpef e uno Inps e garantire l'iscrizione a un campionato professionistico. Mossa che ha sostanzialmente "staccato la spina" al club in cui hanno giocato anche campioni del calibro di Roberto Baggio e Guardiola.