Intossicazione alimentare Salernitana: la Procura di Genova apre un'indagine

I calciatori e lo staff avevano soggiornato presso l’hotel Novotel di via Cantore, dove avevano pranzato senza segnalare alcun problema. La stessa struttura aveva successivamente fornito la cena in modalità take-away, destinata al consumo serale. Tuttavia, secondo quanto rilevato dagli ispettori dell’ASL, il riso avrebbe dovuto essere trasferito in appositi contenitori isotermici da parte dello staff della Salernitana, cosa che non sarebbe avvenuta.