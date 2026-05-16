Serie B: il Monza riemerge dal baratro, è 2-2 contro la Juve Stabia
I brianzoli rimontano il doppio svantaggio, pari in trasferta e sorriso: in casa, nel ritorno di martedì, basterà un altro pareggio
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La Juve Stabia chiude con un grande rammarico, il Monza col sorriso. La gara d'andata dei playoff di Serie B si era infatti messa nel peggiore dei modi per i biancorossi, in svantaggio di due reti grazie a Mosti (57') e Okoro (68'), ma nel finale ecco la svolta.
La sfida del Menti finisce infatti 2-2, con le reti di Carboni (77') e Delli Carri (89') a pareggiare i conti. Il Monza avrà dunque due risultati su tre a suo favore, nel match di ritorno.
LA PARTITA
Termina in parità il match d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B: il Monza rimonta e pareggia 2-2 contro la Juve Stabia, nella sfida esterna. Abate punta sul doppio attaccante contro i biancorossi, favoriti per la promozione, ma la gara non si sblocca nel primo tempo. Regna e vince la tensione, con pochissime chance degne di nota e uno scialbo 0-0 al riposo.
La svolta al 58', quando Cacciamani mette in mezzo un pallone insidioso e trova la rete di Mosti da due passi. La Juve Stabia è in vantaggio e prova ulteriormente a ferire la sua preda, col bis sfiorato dall'autore del gol prima del meritato 2-0. Il gol porta la firma di Okoro, che insacca di testa sull'assist di uno scatenato Cacciamani.
La gara sembra terminata, ma due disattenzioni difensive mettono fortemente a rischio la Juve Stabia, che si fa agganciare dai rivali. Carboni approfitta della disattenzione di Confente per accorciare le distanze al 77', mentre al 90' Delli Carri sigla il 2-2 in mischia.
Finisce così, col Monza che segna nei suoi unici tiri in porta dopo un recupero estremamente concitato. La Juve Stabia protesta per la punizione che ha portato al pari (espulso il ds Lovisa) e per un rigore non fischiato, inoltre perde Diakité, diffidato e ammonito, per il ritorno di martedì.
La situazione, all'U-Power Stadium, sarà a favore del Monza: con una vittoria o un pari, biancorossi in finale. Juve Stabia con le spalle al muro: se non vince, è out.