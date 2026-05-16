Serie B: il Monza riemerge dal baratro, è 2-2 contro la Juve Stabia

Termina in parità il match d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B: il Monza rimonta e pareggia 2-2 contro la Juve Stabia, nella sfida esterna. Abate punta sul doppio attaccante contro i biancorossi, favoriti per la promozione, ma la gara non si sblocca nel primo tempo. Regna e vince la tensione, con pochissime chance degne di nota e uno scialbo 0-0 al riposo.