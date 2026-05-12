Serie B, playoff: la Juve Stabia elimina 1-0 il Modena, sfiderà il Monza
Le Vespe superano il turno preliminare: decide Zeroli all’86’. Ora i brianzoli in semifinale
© ipp
È una vittoria della Juve Stabia a inaugurare i playoff di Serie B 2025/26. Le Vespe battono 1-0 il Modena al Braglia e si qualificano così alle semifinali, dove dovranno vedersela contro il Monza. La squadra di Abate si impone grazie alla rovesciata realizzata da Zeroli all’86’. Si chiude invece con l’amaro in bocca la stagione dei Canarini di Sottil.
MODENA-JUVE STABIA 0-1
Il Modena accoglie la Juve Stabia al Braglia, dove il primo a rendersi davvero pericoloso è Ambrosino al 6’: il suo tiro diretto su calcio di punizione si infrange sul palo, portando i padroni di casa a centimetri dal vantaggio. Gli ospiti provano allora a rispondere con Cacciamani al 42’, ma il calciatore delle Vespe pecca di precisione nel momento propizio: perfetto l’inserimento in area di rigore, completamente sbagliata la conclusione. Il primo tempo va così in archivio sullo 0-0, risultato che Confente riesce a difendere anche al 72’, con una doppia parata su Gliozzi: decisivo è pure Bellich su Pyyhtia. Il pari sembra non volersi sbloccare e, invece, Zeroli trova il colpo che vale il passaggio del turno per la Juve Stabia all’86’: il giocatore di proprietà del Milan segna in rovesciata e trascina così i ragazzi di Abate in semifinale. Ad attendere le Vespe ci sarà il Monza di Bianco.