Serie B, playoff: la Juve Stabia elimina 1-0 il Modena, sfiderà il Monza

MODENA-JUVE STABIA 0-1

Il Modena accoglie la Juve Stabia al Braglia, dove il primo a rendersi davvero pericoloso è Ambrosino al 6’: il suo tiro diretto su calcio di punizione si infrange sul palo, portando i padroni di casa a centimetri dal vantaggio. Gli ospiti provano allora a rispondere con Cacciamani al 42’, ma il calciatore delle Vespe pecca di precisione nel momento propizio: perfetto l’inserimento in area di rigore, completamente sbagliata la conclusione. Il primo tempo va così in archivio sullo 0-0, risultato che Confente riesce a difendere anche al 72’, con una doppia parata su Gliozzi: decisivo è pure Bellich su Pyyhtia. Il pari sembra non volersi sbloccare e, invece, Zeroli trova il colpo che vale il passaggio del turno per la Juve Stabia all’86’: il giocatore di proprietà del Milan segna in rovesciata e trascina così i ragazzi di Abate in semifinale. Ad attendere le Vespe ci sarà il Monza di Bianco.