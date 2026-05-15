Play-out Serie B: tra Bari e Sudtirol vince la paura. Pari senza reti all’andata

Non sono bastati novanta minuti per definire una favorita nel play-out di Serie B tra Bari e Sudtirol, al San Nicola il match termina 0-0 e con poche occasioni. Dopo il primo quart d’ora i pugliesi cercano la via del gol, ma le occasioni di Maggiore prima e di Rao poi non portano all’1-0. L’incontro rimane bloccato fino alla fine del primo tempo, e nella ripresa le cose non cambiano. Sono gli altoatesini a tenere maggiormente il pallino del gioco, senza però affondare con convinzione. Nel finale le due squadre provano a colpire con un’occasione per parte, ma anche in questo caso le reti rimangono inviolate. Il Bari spreca quindi una grossa occasione: nella sfida di ritorno del 22 maggio a Bolzano il Sudtirol avrà a disposizione due risultati su tre per mantenere la categoria.