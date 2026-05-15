SERIE B

Play-out Serie B: tra Bari e Sudtirol vince la paura. Pari senza reti all’andata

I pugliesi e gli altoatesini non si fanno male, tutto rimandato al ritorno

15 Mag 2026 - 22:03
© ipp

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Nella gara di andata dei play-out di Serie B tra Bari e Sudtirol vince la paura: al San Nicola di Bari il match finisce 0-0. Dopo un buon avvio dei pugliesi (occasioni per Maggiore e Rao) sono gli ospiti a tenere maggiormente il possesso del pallone, ma nessuno trova lo spunto per stappare la partita. Tutto è quindi rimandato all’incontro di ritorno del 22 maggio a Bolzano, con gli altoatesini che hanno due risultati su tre.

Non sono bastati novanta minuti per definire una favorita nel play-out di Serie B tra Bari e Sudtirol, al San Nicola il match termina 0-0 e con poche occasioni. Dopo il primo quart d’ora i pugliesi cercano la via del gol, ma le occasioni di Maggiore prima e di Rao poi non portano all’1-0. L’incontro rimane bloccato fino alla fine del primo tempo, e nella ripresa le cose non cambiano. Sono gli altoatesini a tenere maggiormente il pallino del gioco, senza però affondare con convinzione. Nel finale le due squadre provano a colpire con un’occasione per parte, ma anche in questo caso le reti rimangono inviolate. Il Bari spreca quindi una grossa occasione: nella sfida di ritorno del 22 maggio a Bolzano il Sudtirol avrà a disposizione due risultati su tre per mantenere la categoria.

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