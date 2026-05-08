Serie B: Frosinone in A col Venezia, Monza ai playoff, Sudtirol e Bari ai playout e Pescara retrocesso

Il Frosinone torna in Serie A. Dopo due anni in Serie B, la squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0 (gol nel primo tempo di Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias). Il Frosinone si unisce così al Venezia già promosso: i lagunari battono 2-0 il Palermo (ai playoffs) e chiudono al primo posto in classifica con 82 punti. Dovrà passare invece dai playoff il Monza, che pareggia 2-2 con l’Empoli (salvo come l'Entella). Con i brianzoli si giocheranno la promozione agli spareggi anche Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Sono la Reggiana, inutile la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria, il Pescara e lo Spezia a salutare la Serie B. Le due squadre che si sono affrontate nell'ultima giornata di campionato hanno pareggiato 1-1. Speranza salvezza, invece, per il Bari che ha sbancato Catanzaro 3-2 conquistando il playout contro il Sudtirol che ha pareggiato 1-1 con la Juve Stabia. Si salva all'ultimo respiro l'Empoli che ha pareggiato 2-2 contro il Monza in trasferta. Salva anche l'Entella che ha superato in casa 2-1 la Carrarese.