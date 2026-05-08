Serie B: Frosinone in A col Venezia, Monza ai playoff, Sudtirol e Bari ai playout e Pescara retrocesso

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L'Avellino nella Top-8, si salvano Entella ed Empoli, retrocedono anche Reggiana e Spezia
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Il Frosinone torna in Serie A. Dopo due anni in Serie B, la squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0 (gol nel primo tempo di Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias). Il Frosinone si unisce così al Venezia già promosso: i lagunari battono 2-0 il Palermo (ai playoffs) e chiudono al primo posto in classifica con 82 punti. Dovrà passare invece dai playoff il Monza, che pareggia 2-2 con l’Empoli (salvo come l'Entella). Con i brianzoli si giocheranno la promozione agli spareggi anche Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Sono la Reggiana, inutile la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria, il Pescara e lo Spezia a salutare la Serie B. Le due squadre che si sono affrontate nell'ultima giornata di campionato hanno pareggiato 1-1. Speranza salvezza, invece, per il Bari che ha sbancato Catanzaro 3-2 conquistando il playout contro il Sudtirol che ha pareggiato 1-1 con la Juve Stabia. Si salva all'ultimo respiro l'Empoli che ha pareggiato 2-2 contro il Monza in trasferta. Salva anche l'Entella che ha superato in casa 2-1 la Carrarese.
SQUADRE PROMOSSE IN SERIE A
Dopo aver già conquistato in anticipo la promozione in Serie A, il Venezia si prende pure la vittoria aritmetica del campionato di Serie B 2025/26: il successo sul Palermo vale il primato per la formazione di Stroppa. A -1 chiude il Frosinone, che conquista la promozione diretta in massima serie grazie a una prestazione dominante contro il Mantova: i ciociari sono secondi.
SQUADRE AI PLAYOFF
Il Monza pareggia contro l’Empoli e deve quindi accontentarsi della terza piazza finale, il che significa che dovrà tornare in campo per disputare le semifinali playoff. Sempre al secondo turno dei playoff si qualifica poi il Palermo, quarto in classifica. Già certo del quinto posto era invece il Catanzaro, così come del sesto il Modena e del settimo la Juve Stabia. L’ottavo posto se lo prende, infine, l’Avellino. Toccherà quindi a queste quattro squadre sfidarsi nel turno preliminare dei playoff, con i match che saranno rispettivamente Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia. Le vincenti se la vedranno poi con i già citati Monza e Palermo.
SQUADRE AL PLAYOUT
Saranno Sudtirol e Bari a confrontarsi nel playout dal quale uscirà il nome dell’ultima squadra retrocessa in Serie C. Il pareggio dei bolzanini contro la Juve Stabia e la contemporanea vittoria dell’Entella sulla Carrarese, oltre al pareggio in extremis dell’Empoli a Monza, costringono infatti l’Alto al sedicesimo posto. Ai Galletti non basta invece il successo sul Catanzaro per togliersi dalla diciassettesima piazza finale.
SQUADRE RETROCESSE IN SERIE C
L’ultimo posto di questa Serie B se lo prende il Pescara, che chiude la sua stagione con il pareggio contro lo Spezia. Proprio i liguri sono invece diciannovesimi e, quindi, anch’essi retrocessi in terza serie. Stesso destino per la Reggiana, cui non basta la vittoria sulla Sampdoria per salvarsi.
TUTTI I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA
Monza-Empoli 2-2
Marcatori: 1’ e 91’ Shpendi (E), 29’ Petagna (M), 65’ Delli Carri (M)
Reggiana-Sampdoria 1-0
Marcatori: 76’ Novakovich
Avellino-Modena 1-0
Marcatori: 44’ aut. Bagheria
Cesena-Padova 3-4
Marcatori: 2’ e 13’ Di Maggio (P), 5’ e 45’+2’ Shpendi (C), 7’ Cerri (C), 17’ Caprari (P), 84’ Seghetti (P)
Pescara-Spezia 1-1
Marcatori: 10’ Faraoni (P), 73’ Artistico (S)
Sudtirol-Juve Stabia 1-1
Marcatori: 36’ Gabrielloni (J), 60’ Crnigoj (S)
Frosinone-Mantova 5-0
Marcatori: 6’ rig. Calò, 12’ aut. Castellini, 57’ Ghedjemis, 71’ Raimondo, 76’ Koutsoupias
Catanzaro-Bari 2-3
Marcatori: 12’ Verrengia (C), 23’ Moncini (B), 40’ e 50’ Piscopo (B), 97’ Koffi (C)
Venezia-Palermo 2-0
Marcatori: 46’ Doumbia, 94’ Compagnon
Entella-Carrarese 2-1
Marcatori: 24’ Tirelli (E), 46’ Cuppone (E), 50’ Zanon (C)