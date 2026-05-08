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FINALE AMARO

Insigne scoppia in lacrime dopo la condanna del Pescara alla C FOTO

Lorenzo Insigne è scoppiato in lacrime dopo l'1-1 casalingo del Pescara contro lo Spezia e la retrocessione in Serie C. L'attaccante ex Napoli era arrivato a Pescara nel mercato di gennaio per cercare di aiutare la squadra a conquistare la salvezza ma l'obiettivo è sfumato. Dopo l'esperienza al Toronto, Insigne aveva deciso di ripartire dal "suo" Pescara, squadra con cui conquistò una storica promozione in Serie A nella stagione 2011/12 firmando un contratto di cinque mesi con opzione in caso di permanenza in Serie B. L'attaccante è finito recentemente nel mirino dei tifosi per non aver calciato il rigore contro il Padova.

08 Mag 2026 - 23:25
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