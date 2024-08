Serie B: Juve Stabia in vetta, sorride anche il Cesena

SERIE B

Le Vespe battono 1-0 il Mantova, i bianconeri stendono 2-0 il Catanzaro. Senza gol Cosenza-Spezia

Il turno infrasettimanale di Serie B si chiude con i due successi di Cesena e Juve Stabia, che battono rispettivamente Catanzaro (2-0) e Mantova (1-0). Al Manuzzi decidono le reti di Kargbo (18') e Adamo (47'), mentre le Vespe sorridono grazie alla rete di Piscopo che vale la vetta della classifica a quota 7 punti insieme alla Reggiana. Finisce 0-0, invece, il match del San Vito-Marulla tra Cosenza e Spezia: traversa per Fumagalli.

JUVE STABIA-MANTOVA 1-0

Inizio migliore le Vespe non potevano averlo: la Juve Stabia batte 1-0 il Mantova ed è prima in classifica insieme alla Reggiana in questo sorprendente avvio di Serie B. I campani, momentaneamente "di casa" a Piacenza, passano subito in vantaggio: al 14', la formazione di Possanzini sbaglia la costruzione dal basso, Mosti ne approfitta e mette Piscopo nelle condizioni di segnare da pochi passi. Poco dopo, Buglio recupera ancora palla e dopo un doppio dribbling ci prova: sfera a lato. I padroni di casa dominano e Ruggero sfiora di testa il raddoppio. Gli ospiti si svegliano solo ad inizio ripresa, con Thiam strepitoso su Mancuso. Bragantini va vicino al gol su punizione, poi la girandola dei cambi che porta all'ingresso in campo, tra i tanti, anche di Aramu. Il finale, però, non regala reti, anzi: è il primo ko per Possanzini in questo campionato. La neopromossa Juve Stabia, invece, guarda tutti dall'alto insieme alla Reggiana.

CESENA-CATANZARO 2-0

Avvio di Serie B disastroso per il Catanzaro, ancora a secco di vittorie e al primo ko in questo campionato dopo la trasferta di Cesena. I romagnoli si confermano perfetti in casa e fanno due su due: 2-0 ai giallorossi. La partita inizia subito nel migliore dei modi, perché al 18' Kargbo sfrutta un'ottima azione dei bianconeri su assist di Berti per insaccare da pochi passi. La situazione migliora ulteriormente ad inizio ripresa, quando l'autore del gol fa da assistman per Adamo che in area non sbaglia. I cambi (Pontisso e Volpe) non svegliano il Catanzaro, che accorcerebbe le distanze solo nel recupero ma il possibile 2-1 viene annullato per il fallo di mano in fase di controllo di Bonini. Finisce 2-1 e il Cesena vola: è a quota 6 insieme a Salernitana e Südtirol a -1 da Reggiana e Juve Stabia. Appena a 2, invece, il Catanzaro.



Il Cosenza si conferma granitico al San Vito-Marulla, ma stavolta fa 0-0 con lo Spezia che sale a 5 insieme a Pisa e Sassuolo. Primo tempo con poche occasioni: l'unica, oltre che la più pericolosa della partita, è la traversa colpita da Fumagalli per quanto riguarda i Lupi. I cambi nel secondo tempo non stravolgono l'equilibrio del match. Resta un punto di distanza tra le due squadre, con i liguri che restano nella ristretta cerchia di squadre ancora imbattute in questi primi 270 minuti di Serie B.

