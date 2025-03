Serie B: la Salernitana affonda a Cesena, ko la Juve Stabia

Proseguono le difficoltà della Salernitana, che non vince da quattro gare e viene beffata dal Cesena: ko per 2-0, dopo aver sbagliato il rigore del vantaggio. Spingono subito i romagnoli, che sbattono sulla difesa campana e sprecano un contropiede con Saric. La Salernitana esce alla distanza e, a sua volta, si mangia due volte il vantaggio: Verde colpisce il palo, Cerri invece manca la rete in ripartenza. Nella ripresa il Cesena chiede un rigore, che sfuma dopo il check al Var: tocco di mano non punibile di Ferrari. Mignani passa al 3-4-3 con Tavsan e Antonucci, con quest'ultimo che è un ex e sfiora il vantaggio: grandissima parata di Christensen, che devia in corner. All'80' ecco il potenziale momento decisivo del match, quando Prestia trattiene Ferrari e causa un rigore: la Salernitana manda Cerri sul dischetto, ma quest'ultimo si fa ipnotizzare da Klinsmann. Otto giorni da sogno per il figlio d'arte, sempre più decisivo per le sorti del Cesena. Una parata che risolve la sfida visto che, sull'azione seguente, arriva il vantaggio romagnolo: corner di Bastoni, testa di Prestia ed è 1-0. Siamo all'84' e la Salernitana affonda del tutto, subendo anche il 2-0 da Antonucci (95'). I campani tornano così penultimi con 26 punti, venendo scavalcati dal Frosinone: ecco il -3 dai playout. Sale in 6a posizione il Cesena, che ha ottenuto dieci punti nelle ultime quattro gare: romagnoli a quota 40.