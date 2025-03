Serie B: il Pisa piega il Mantova e stacca lo Spezia, pazzo pari per la Samp

SUDTIROL-CARRARESE 2-2

Si salva al 92’ la Carrarese, che sopra di un uomo va sotto di un gol in casa del Sudtirol ma pareggia nel finale. Gli ospiti cominciano molto bene, gestendo il ritmo della partita e provando a manovrare in avanti alla ricerca dell’1-0. Il gol del vantaggio toscano arriva al 17’, con Giovane che insacca l’assist di Zanon. Gli altoatesini provano a reagire solamente in chiusura di primo tempo, che però va in archivio con gli ospiti avanti di una rete. In aperture dei successivi quarantacinque minuti, poco prima dell’ora di gioco, i padroni di casa pareggiano i conti grazie al solito Merkaj (59’). La formazione allenata da Castori può però gioire solamente per sette minuti, perché al 66’ Praszelik riceve il secondo cartellino giallo lasciando il Sudtirol in inferiorità numerica. Anche in questo caso però, l’uomo in meno porta fortuna ai padroni di casa: al 73’ Giorgini inventa per il 2-1 di Molina. Gli uomini di Calabro provano in tutti i modi a portare a casa un punto, riuscendoci al 92’ grazie al gol di Torregrossa sul secondo assist di Zanon. Finisce 2-2, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Sudtirol sale a 34 punti, uno in più rispetto ai 33 della Carrarese.