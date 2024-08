Serie B: Reggiana in vetta da sola, Bari-Sassuolo è pari, vince il Palermo

SERIE B

Il Sudtirol cade con la Carrarese e la Salernitana supera 3-2 in rimonta la Samp, primo successo per i rosanero in casa della Cremonese

© italyphotopress Reggiana in vetta alla Serie B: nel terzo turno la Regia trionfa e vola a 7 punti, grazie al 2-0 contro il Brescia. Lascia la testa della classifica il Sudtirol, ko 2-0 in Toscana con la Carrarese. Sampdoria ancora ko, sconfitta 3-2 in casa della Salernitana, mentre il Palermo trova la prima vittoria 1-0 sul campo della Cremonese. Il Bari si salva al 93’ pareggiando 1-1 col Sassuolo, stesso risultato in Frosinone-Modena e Cittadella-Pisa.

REGGIANA-BRESCIA 2-0

Sale in vetta la Reggiana, che si impone per 2-0 in casa contro il Brescia. Gli amaranto partono a razzo, colpendo praticamente subito per sbloccare il risultato e mettere il muso in avanti: al 5’ il diagonale mancino di Maggio vale l’1-0. Nei restanti quaranta minuti della prima frazione gli uomini di Maran tengono in mano il pallino del gioco, senza però riuscire a firmare la rete del pareggio. I lombardi continuano a premere anche all’inizio del secondo tempo, ma la manovra dei biancoblù è tiepida e sterile. Gli ospiti ci provano soprattutto dalla distanza, ma all’86’ cadono definitivamente: come con la Samp, Vergara in contropiede è micidiale, apparecchia per Portanova che sigla il 2-0 finale che vale la Vetta. La Reggiana sale a 7 punti e vola in testa in solitaria, Brescia che rimane fermo a quota 3 punti in classifica.

SALERNITANA-SAMPDORIA 3-2

Rimonte e contro-rimonte nel pirotecnico 3-2 tra Salernitana e Sampdoria. Bastano pochissimi secondi ai campani per passare in vantaggio: rapida azione verso l’area di rigore avversaria, con Simy che da due passi insacca l’1-0. La reazione della squadra di Andrea Pirlo è fulminea, e al 4’ Tutino riporta l’incontro in equilibrio su assist di Coda. I due attaccanti blucerchiati si invertono di ruolo al 21’, quando l’ex Cosenza innesca il goleador della serie cadetta per ribaltare il risultato. I granata si rendono pericolosi a fine primo tempo, che però termina con gli ospiti avanti di un gol. Gli uomini di Martuscello entrano in campo con tutt’altro piglio nella ripresa, e al 60’ pareggiano nuovamente i conti grazie al colpo di testa di Diego Valencia sul cross di Verde. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio più che combattuto, ecco che i padroni di casa tornano nuovamente avanti: all’85’ l’eroe di giornata (a segno anche nel turno precedente) è ancora Braaf, che piazza il destro chirurgico all’angolino che regala i tre punti ai suoi. A tempo praticamente scaduto viene espulso il neoentrato Kallon, ma non compromette il risultato per i suoi. Vince la Salernitana 3-2 e sale a 6 punti, Samp ferma a 1.

CREMONESE-PALERMO 0-1

Arriva la prima vittoria del Palermo, 1-0 di sofferenza sul campo della Cremonese. Prima frazione di gioco dominata in lungo e in largo dai grigiorossi, che si rendono subito pericolosi al 5’ con il colpo di testa di Antov. I siciliani faticano a contenere le offensive avversarie, e non riescono a trovare la chiave per cambiare la partita. Nonostante la supremazia, i lombardi non concretizzano le tante occasioni da rete, con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 0-0. La squadra di Stroppa cerca in tutti i modi di segnare la rete del vantaggio, con Vazquez e Johnsen ad inventare dietro le punte. Nel momento migliore dei lombardi però, ecco che colpiscono i rosanero: al 76’ in contropiede Di Francesco apparecchia per il neoentrato Roberto Insigne, che è glaciale e firma il gol partita. Primo successo per il Palermo che sale quindi a 3 punti, agganciando tra le altre proprio la Cremonese.

CARRARESE-SUDTIROL 2-0

Successo storico per la Carrarese, vittoriosa 2-0 in casa contro il Sudtirol. La capolista del campionato sembra quasi non scendere in campo nel primo tempo, con i padroni di casa che gestiscono il possesso del pallone provando anche talvolta a spingersi in avanti senza paura. Verso la fine del primo tempo i toscani stappano anche la partita, grazie al calcio di rigore trasformato da Schiavi al 45’. La squadra di Valente, in avvio di secondo tempo, prova a mettere in campo tanta intensità, ma al 56’ cade nuovamente: cross perfetto di Zanon per l’incornata ravvicinata di Finotto, che fa 2-0. Il forcing degli altoatesini nel finale non sortisce alcun effetto, con i toscani che portano a casa la vittoria. La Carrarese sale a 3 punti in classifica, rallenta dopo due successi il Sudtirol.

BARI-SASSUOLO 1-1

Si salva allo scadere il Bari, che gioca più di un tempo in superiorità numerica e riprende 1-1 il Sassuolo al San Nicola. I padroni di casa cominciano molto bene, ma con il passare dei minuti i neroverdi spostano l’inerzia del match dalla loro parte. Al 19’ gli ospiti riescono anche a sbloccare la partita: azione insistita sulla destra che porta al mancino vincente da fuori area di Thorsvedt, per l’1-0. Dopo la rete incassata i pugliesi reagiscono, e al 35’ arriva l’episodio a loro favore: fallo da ultimo uomo di Matteo Lovato, che viene espulso e lascia gli emiliani in inferiorità numerica. Il secondo tempo è un monologo assoluto dei biancorossi, che cercano di sfruttare l’uomo in più per riportare l’incontro su binari favorevoli. Al 70’ Manzari, subentrato da pochi minuti, firma l’1-1, ma la rete viene annullata dopo controllo al Var. La formazione allenata da Moreno Longo ci prova davvero in tutti i modi, riuscendo a strappare il pareggio al 93’ grazie al gol di Kevin Lasagna. Finisce 1-1, con il Bari che colleziona il suo primo punto e evita la terza sconfitta consecutiva. Sale a 5 il Sassuolo, beffato nel finale.

CITTADELLA-PISA 1-1

Solo un pari per il Pisa, 1-1 in casa del Cittadella. I ritmi nelle prime fasi non sono eccezionali, ma dopo pochi minuti la squadra di Pippo Inzaghi riesce comunque a colpire: all’8’ il sinistro di Arena buca Kastrati e porta avanti gli ospiti. La formazione veneta non si lascia scoraggiare, e al 25’ riporta la sfida in equilibrio grazie al tocco di Vita su assist di Carissoni. I toscani provano a contro-rispondere immediatamente di nuovo con Arena, ma il suo mancino da posizione simile a quella dell’1-0 si stampa sulla traversa. Nel secondo tempo i ritmi sono decisamente più blandi, con le occasioni che latitano sempre di più. La gara si addormenta lentamente sull’1-1, senza ulteriori emozioni. Il Pisa sale a 5 punti in classifica, uno in più rispetto ai 4 del Cittadella totalizzati fin qui.

FROSINONE-MODENA 1-1

Pari allo scadere tra Frosinone e Modena, anche qui con il punteggio finale di 1-1. Nei primi quarantacinque minuti di gioco le emozioni latitano, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. I ciociari sembrano partire meglio, ma con il passare dei minuti i canarini iniziano ad occupare maggiormente la metà campo avversaria. Al 28’ ci prova Abiuso di testa su corner, ma la sua incornata viene bloccata. Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di Vivarini prova ad aumentare i giri del motore, e poco prima dell’ora di gioco sblocca il risultato grazie al colpo di testa di Distefano. La squadra di Bisoli non si da per vinta, e al 93’ riesce a sorpresa a strappare il punto, grazie al pareggio allo scadere dell’ex Sassuolo Defrel. Il Modena sale a 4 punti in classifica: ancora claudicante invece il Frosinone, che tocca quota 2.