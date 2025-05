Caos Brescia, il club deposita una querela nei confronti della società milanese di Alfieri

"Quella società di via Montenapoleone a Milano che ci ha venduto i crediti d’imposta è sparita, non rispondono più al telefono. Siamo stati truffati, e ho già presentato una denuncia penale". Alle parole pronunciate a La Gazzetta dello Sport il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha fatto seguire i fatti: il club ha infatti depositato negli uffici della Procura una querela nei confronti della società milanese con sede in via Montenapoleone dalla quale assicura di aver acquistato crediti di imposta scontati del 20% per pagare i contributi relativi a novembre, dicembre, gennaio e febbraio per oltre 1 milione e 400mila euro, che però per l’Agenzia delle Entrate sono inesistenti.