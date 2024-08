La Sampdoria ha deciso: esonerato Pirlo dopo tre partite. Pronto Sottil

ASPETTANDO L'UFFICIALITA'

I blucerchiati cambiano subito la guida tecnica a mercato ancora aperto: manca solo l'ufficialità

© Getty Images Finito in bilico anche nella scorsa stagione, salvo risalire la china e portare la Sampdoria ai play-off, Andrea Pirlo lascia la Sampdoria dopo appena tre giornate della Serie B 2024/2025. Decisivo il solo punto conquistato in cadetteria dopo l'importante mercato estivo condotto dal club ligure. In attesa dell'ufficialità dell'esonero, c'è già il nome del probabile sostituto: Andrea Sottil. L'ex tecnico dell'Udinese, scelto inizialmente dalla Salernitana prima di lasciare dopo pochi giorni, è attualmente libero sul mercato.

Pirlo ha pagato caro il pareggio in casa del Frosinone e poi due ko al cospetto di Reggiana e Salernitana: il ds Accardi ha scelto di non regalare un'ultima chance al 45enne in occasione della prossima partita contro il Bari (anch'esso in crisi) del prossimo 31 agosto al Ferraris. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2025, Pirlo lascia la Sampdoria a mercato ancora aperto.

