Serie B: il Frosinone si salva al 94’ col Pescara, Palermo ok col brivido. Pari per il Catanzaro

Pazzo 3-3 tra Carrarese e Catanzaro: ai toscani non bastano le reti di Melegoni (3’), Abiuso (64’) e l’autogol di Rispoli (76’), i calabresi dopo l’autogol di Illanes (7’) e il gol di Cassandro (39’) si salvano al 94’ con il rigore di Pittarello. Punti importanti in chiave salvezza per il Bari, che al San Nicola supera 2-1 l’Empoli grazie a Rao (42’) e Maggiore (72’): inutile per i toscani la rete di Shpendi al 46’. Pareggio per 1-1 con fuochi d’artificio finali anche in Juve Stabia-Sampdoria: i campani la sbloccano all’89’ con Correia, ma al 93’ i blucerchiati tornano in Liguria con un punto grazie a Di Pardo.