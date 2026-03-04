SERIE B

Serie B: il Frosinone si salva al 94’ col Pescara, Palermo ok col brivido. Pari per il Catanzaro

I ciociari riprendono l’ultima in classifica sul 2-2 nel recupero, 2-1 per i rosanero sul Mantova: pazzo 3-3 per i calabresi a Carrara

04 Mar 2026 - 22:13
© italyphotopress

© italyphotopress

Nel ventottesimo turno di Serie B arriva un altro mezzo passo falso del Frosinone, che riprende il Pescara al 94’ da 0-2 a 2-2 (doppietta di Di Nardo, Raimondo regala un punto ad Alvini). I ciociari vengono avvicinati al terzo posto dal Palermo, che piega il Mantova 2-1 al Barbera. Pazzo 3-3 tra Carrarese e Catanzaro, con i calabresi che si salvano al 94’. Il Bari piega l’Empoli 2-1, mentre la sfida tra Juve Stabia e Sampdoria finisce 1-1.

FROSINONE-PESCARA 2-2

Si salva sul finale il Frosinone, che allo Stirpe riprende il Pescara da 0-2 a 2-2. Primo tempo praticamente perfetto degli abruzzesi: al 2’ Di Nardo sfrutta l’assist di Meazzi e porta subito in vantaggio i suoi, ripetendosi poco dopo la mezzora (33’), questa volta innescato da Brugman. I ciociari reagiscono soltanto a fine primo tempo, con gli ospiti avanti di due reti. La formazione allenata da Alvini domina in lungo e in largo nella ripresa, ma riesce a trovare un episodio a favore solamente all’82’: fallo da ultimo uomo di Altare, rigore ed espulsione (abruzzesi in dieci uomini). Dal dischetto Calò non sbaglia e fa 2-1, accendendo il finale. Quando tutto sembra ormai perduto per i gialloblu, ecco che Raimondo al 94’ trova il gol che vale il punto per il definitivo 2-2. Frosinone a quota 55 punti, terzo posto ma soltanto a +1 sul Palermo: Pescara sempre ultimo, a quota 22 punti.

PALERMO-MANTOVA 2-1

Il Palermo rialza subito la testa, 2-1 al Mantova tra le mura del Barbera non senza rischi. Pronti via e i rosanero sbloccano subito il match: assist di Augello per l’1-0 di Ranocchia dopo meno di due minuti. Al 32’ piove sul bagnato per gli ospiti, quando Zuccon riceve il secondo cartellino giallo (il primo al 17’). La squadra di Inzaghi sfrutta subito l’uomo in più, raddoppiando al 38’ con Pohjanpalo su invenzione di Palumbo. Nella ripresa i padroni di casa continuano a premere, ma al 67’ arriva un episodio a favore dei biancorossi: espulsione diretta per Blin (fallo di mano quasi a parare il pallone), con tanto di gol su rigore di Marras che accorcia le distanze un minuto dopo. I lombardi, una volta ristabilita la parità numerica, provano in tutti i modi a pareggiare, senza però riuscirci. Il Palermo con questo 2-1 sale a 54 punti, a -1 dal Frosinone terzo: Mantova bloccato a 27, in piena zona retrocessione.

LE ALTRE PARTITE

Pazzo 3-3 tra Carrarese e Catanzaro: ai toscani non bastano le reti di Melegoni (3’), Abiuso (64’) e l’autogol di Rispoli (76’), i calabresi dopo l’autogol di Illanes (7’) e il gol di Cassandro (39’) si salvano al 94’ con il rigore di Pittarello. Punti importanti in chiave salvezza per il Bari, che al San Nicola supera 2-1 l’Empoli grazie a Rao (42’) e Maggiore (72’): inutile per i toscani la rete di Shpendi al 46’. Pareggio per 1-1 con fuochi d’artificio finali anche in Juve Stabia-Sampdoria: i campani la sbloccano all’89’ con Correia, ma al 93’ i blucerchiati tornano in Liguria con un punto grazie a Di Pardo.

